Ukrajinski vojni mornari potopili su brod granične straže drugog ranga s pomorskim bespilotnim kompleksom Sargan-3000 "Izmurd" kod Novorosijska.

Među posadom broda ima mrtvih i ranjenih, navodi se u saopštenju ukrajinske mornarice.

Navodi se da je upravo taj brod "Izumrud" učestvovao u napadu na brodove ukrajinske mornarice u Kerčkom moreuzu 25. novembra 2018. godine.

Istovremeno, ukrajinska mornarica je napomenula da je „Izumrud“ porinut 2014. godine. Brod je bio opremljen heliodromom. Njegova dužina je 62,5 m, deplasman je oko 630-750 tona, a maksimalna brzina je do 27 čvorova.

Inače, komandant snaga bespilotnih sistema, Robert "Mađar" Brovdi, ranije je izvestio da su te snage noćas pogodile još 11 ruskih brodova u Azovskom moru. Ukupno su bespilotne letelice za devet dana pronašle 116 brodova, prenosi Ukrajinska pravda.

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