Rusija i Sjedinjene Američke Države nastavljaju saradnju u domenu svemirskih istraživanja, izjavio je danas na kosmodromu Bajkonur Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) i specijalni predsednički predstavnik za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom.

"Na zajedničkoj smo rusko-američkoj svemirskoj misiji u Bajkonuru. Lansiranje je uskoro. Saradnja u svemiru se nastavlja", objavio Dmitrijev na svom X nalogu uz fotografiju posade Sojuza MS-29, prenosi agencija TASS.

Kiril Dmitrijev prisustvovao ranije danas podnošenju izveštaja posade Sojuza MS-29 o spremnosti za let.

Na kosmodromu Bajkonur bili su i Dmitrij Bakanov, šef Roskosmosa i predsednik saveta stranke Jedinstvena Rusija za inovacije i tehnološki razvoj, ​​Denis Manturov, prvi zamenik premijera Ruske

Federacije i Džared Ajzakman, administrator NASA-e.

Lansiranje rakete Sojuz-2.1a koja nosi svemirski brod Sojuz MS-29 zakazano je za 14. jul.

Glavnu posadu čine kosmonauti Roskosmosa Pjotr Dubrov i Ana Kikina, kao i astronaut NASA Anil Menon.

Očekuje se da će orbitalni let posade Sojuz MS-29 do Međunarodne svemirske stanice trajati 261 dan.

U okviru ruskog programa boravka na Međunarodnoj svemirskoj stanici planirano je 38 naučnih eksperimenata i dva izlaska u svemir, prenosi Tanjug.

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