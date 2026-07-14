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Sjedinjene Američke Države će, najverovatnije, preuzeti kontrolu nad Ormuskim moreuzom, obezbeđivati bezbednost plovidbe i početi da naplaćuju taksu od 20 odsto na teret koji prolazi tim plovnim putem, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

Zajednički centar za pomorske informacije, koji predvodi američka mornarica, takođe je najavio da će američka vojska u utorak početi da sprovodi pomorsku blokadu Irana.

Iran je, međutim, objavio da neće dozvoliti SAD da se mešaju u upravljanje plovidbom kroz Ormuski moreuz, kao i da će svaki pokušaj američke vojske da organizuje prolazak brodova kroz moreuz van ruta koje je odredio Teheran biti "odlučno sprečen".

U međuvremenu, iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da je Tramp "apsolutno u pravu i da ko god obezbeđuje bezbedan i siguran prolaz komercijalnih brodova kroz Ormuz treba da dobije naknadu za tu uslugu", ali da će to Teheran biti zauvek.

Agencija Ujedinjenih nacija za pomorski saobraćaj, istovremeno, saopštila je da čeka dodatne informacije SAD o najavljenim taksama za plovidbu kroz Ormuski moreuz, ističući da se čvrsto protivi takvim naknadama.

Za to vreme, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš izrazio je duboku zabrinutost zbog ozbiljne eskalacije i obnovljenih vojnih sukoba u regionu Persijskog zaliva, nakon što su SAD i Iran nastavili sa još jednim talasom međusobnih napada.

Uživo

Američki napad oštetio deo elektrane Kiš Deo elektrane na iranskom ostrvu Kiš oštećen je u američkom napadu rano ujutro u utorak, saopštila je kompanija Kiš Voter end Pauer. Kompanija je pozvala građane da efikasno koriste energiju. Izrael i Liban nastavljaju pregovore Liban i Izrael su nastavili razgovore u italijanskoj prestonici, a Bejrut se nada napretku ka obezbeđivanju izraelskog povlačenja iz južnog Libana u okviru sporazuma postignutog uz posredovanje SAD , iako su očekivanja brzog napretka bila niska. Diplomatija predvođena SAD pojavila se otkako su se Hezbolah i Izrael vratili u rat 2. marta usred šireg regionalnog sukoba, napredujući uprkos snažnim protivljenjima grupe koju podržava Iran, koja veruje da samo iranski pritisak na Vašington može osigurati kraj rata i izraelsko povlačenje. Iran je zahtevao okončanje rata u Libanu kao deo svog prelaznog sporazuma sa Vašingtonom potpisanog prošlog meseca, ali je sporazum poljuljan tokom prošle nedelje zbog obnovljenih američko-iranskih neprijateljstava u Zalivu. Troje poginulih u napadu na policijsku stanicu u Gazi Tri osobe su poginule u napadu na policijsku stanicu na severu Pojasa Gaze, javili su izvori iz Gaze. Policijska stanica se nalazila zapadno od izbegličkog kampa Džabalja. Tri osobe osuđene na doživotni zatvor u Bahreinu zbog špijunaže za IRGC Bahreinske vlasti saopštile su da su tri osobe osuđene na doživotni zatvor zbog špijunaže za iransku Revolucionarnu gardu (IRGC). „Trojica optuženih optužena su za dosluh sa terorističkim Iranskim revolucionarnim gardijskim korpusom i njegovim operativcima radi pomaganja u neprijateljskim i terorističkim aktima protiv Kraljevine Bahrein i nanošenja štete njenim interesima“, saopštilo je tužilaštvo. Analitičari upozoravaju da su zalihe nafte blizu kritičnog nivoa Tržišta reaguju na svaki "manji sukob" u sukobu između SAD i Irana, kaže stručnjakinja za naftu i gas Kornelija Mejer. "U narednih nekoliko meseci ili nekoliko nedelja, potrebno je da vidimo kako se stvari vraćaju u normalu", navela je Mejer za Al Džaziru, govoreći iz Berna, u Švajcarskoj. "Ono što tržišta ne uzimaju u obzir jeste da smo blizu dna zaliha, a ono što takođe ne uzimaju u obzir jeste da ovo otvoreno-zatvoreno stanje Ormuskog moreuza veoma otežava osiguravačima osiguranje tereta i brodova. Iako je mnogo brodova napustilo moreuz, nije mnogo njih ušlo. Razvijene zemlje OECD-a moći će da se nose sa još jednim udarcem jer još uvek imaju neke zalihe, ali za zemlje u razvoju to će biti veoma loše".

Netanjahu: Izrael će odgovoriti snažno i odlučno na svaki napad na svoju teritoriju Premijer Izraela Benjamin Netanjahu upozorio je Iran da će Izrael odgovoriti snažno i odlučno na svaki napad na svoju teritoriju. Ova izjava Netanjahua usledila u trenutku dok Iran izvodi napade na američke saveznikeširom Bliskog istoka, uključujući susedni Jordan, prenosi Tajms of Izrael. "Imam poruku za iranske lidere: ne računajte na to da će vladati mir ako nas napadnete. Prethodni odgovor je bio dovoljno snažan, ali svaki dalji pokušaj da nam naudite naići će na daleko snažniji odgovor. Spremni smo za svaki scenario", izjavio je Netanjahu na konferenciji za novinare u gradu Dimona. (Times of Israel)

Indija potvrdila da je njen državljanin poginuo u napadu na tankere

Indija je potvrdila da je jedan njen državljanin poginuo, a da je njih deset povređeno u iranskom napadu na dva indijska teretna broda u Ormuskom moreuzu, piše Indija tudej.

Nju Delhi je zbog napada uputio oštar protest Teheranu, zatraživši da se napadi na komercijalne brodove odmah obustave.

(Tanjug)

Kod obale Omana pogođen teretni brod, nema žrtava

Brod u vlasništvu norveške brodarske kompanije "Stolt-Nilsen" napadnut je u utorak u Arapskom moru kod obale Omana u utorak, ali nema žrtava, preneli su finski mediji pozivajući se na neimenovane izvore u kompaniji.

Navodi se da je brod pogođen neidentifikovanim, eksplozivnim objektom koji je izazvao požar u mašinskom odeljenju, prenosi Rojters.

Kompanija "Stolt-Nilsen" je potvrdila da su svi članovi brodske posade na broju i bezbedni.

Agencija za Pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) saopštila je ranije da su prijavljena dva incidenta u kojima su tankeri pogođeni projektilima u blizini obale Omana.

(Tanjug)

Iran podneo žalbu SB UN zbog "kršenja sporazuma od strane SAD"

Iran je zvanično podneo žalbu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN), optužujući Sjedinjene Američke Države za sistematsko kršenje Islamabadskog memoranduma o razumevanju, potpisanog prošlog meseca.

U pismu upućenom generalnom sekretaru UN Antoniju Guteresu i predsedniku Saveta bezbednosti Zenonu Ngaju Mukongu, stalni predstavnik Irana pri UN Amir Said Iravani je naveo da su SAD, kako tvrdi Teheran, gotovo odmah nakon potpisivanja sporazuma počele da podrivaju njegove odredbe.

Iran i SAD potpisali su 17. juna Memorandum o razumevanju kojim se predviđa trajni prekid sukoba na svim frontovima i nastavak pregovora o konačnom sporazumu u roku od 60 dana.

Cene brent nafte na 85 dolara po barelu

Cene nafte nastavile su višednevni snažan rast nakon nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Cena brent nafte porasla je za više od dva odsto, na blizu 85 dolara po barelu, dok su fjučersi američke lake nafte "WTI" dostigli gotovo 80 dolara za barel.

Rast je usledio nakon skoka od 9,6 odsto, koji je izazvala odluka američkog predsednika Donalda Trampa da ponovo uvede blokadu iranskih plovila u Ormuskom moreuzu.

(CNBC)



IRGC: Pogođena dva supertankera, izvedeni napadi na američke ciljeve u Bahreinu

Mornarica Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštila je danas da su dva supertankera pogođena i onesposobljena nakon što su, kako tvrdi Teheran, ignorisala upozorenja i pokušala da prođu kroz miniranu rutu u Ormuskom moreuzu, a takođe su izvršeni raketni udari i napadi bespilotnim letelicama na američke vojne ciljeve u Bahreinu.

U saopštenju koje je prenela agencija Tasnim, IRGC je naveo da su dva supertankera, za koje tvrdi da su bila podstaknuta američkim akcijama, isključila navigacione sisteme i zanemarila upozorenja Centra za bezbednosnu kontrolu Ormuskog moreuza, nakon čega su pogođeni.

IRGC je optužio Sjedinjene Američke Države da pokušavaju da izazovu nestabilnost u regionu i upozorio da će svaki pokušaj prolaska kroz minirane ili zabranjene rute dovesti do štete, odlaganja ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza i rizika od globalne energetske krize. Takođe je navedeno da su u okviru operacije "Nasr 2" izvedeni raketni i napadi bespilotnim letelicama na američke vojne objekte u Bahreinu.

Prema tvrdnjama IRGC-a, u prvom delu operacije pogođeni su skladišta naoružanja, centar za satelitske komunikacije i smeštajni objekti američkih snaga u bazi Džufer, dok su u narednoj fazi gađani objekti Pete flote američke mornarice u Bahreinu. IRGC tvrdi da su u napadima zapaljeni rezervoari za gorivo, kao i da su uništeni sistemi protivvazdušne odbrane i radarski sistemi, uključujući radar "Patriot", radar za kontrolu vazdušnog prostora i sistem za rano upozoravanje C-RAM.

Takođe se navodi da je uništen kontrolni i nadzorni centar za bespilotne čamce. Ranije je portparol Centralnog štaba Hatam al-Anbija, potpukovnik Ebrahim Zolfakari, rekao da Iran "ni pod kojim okolnostima" neće dozvoliti Sjedinjenim Američkim Državama da se mešaju u upravljanje Ormuskim moreuzom, nakon izjava američkog predsednika Donalda Trampa o mogućoj ulozi Vašingtona u kontroli tog plovnog puta. Iranske vlasti su prethodno saopštile da je tranzit kroz Ormuski moreuz obustavljen zbog, kako navode, "nezakonitih kretanja" američkih vojnih snaga u regionu.

Novi udari Amerikanaca

Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopštila je danas da je završila najnoviji talas udara na vojne ciljeve u Iranu.

Kako je navedeno u saopštenju na Iksu, tokom petočasovne operacije pogođeni su vojni ciljevi na više lokacija u Iranu, uključujući Bušer, Ča Bahar, Džask, Konarak, Abu Musu i Bandar Abas, kako bi dodatno oslabili iranske kapacitete za napade na komercijalne brodove.

CENTCOM je naveo da su američke snage koristile precizno navođenu municiju za gađanje iranskih sistema obalske odbrane, raketnih i bespilotnih letelica, kao i pomorskih kapaciteta. Prema podacima američke vojske, više od 50.000 pripadnika američkih oružanih snaga trenutno je raspoređeno širom Bliskog istoka.

CENTCOM je sinoć saopštio da je u 22.45 časova po srednjoevropskom vremenu započeta treća uzastopna noć vazdušnih udara na Iran, a po naređenju vrhovnog komandanta, američkog predsednika Donalda Trampa.

Tramp je zvanično obavestio Kongres da su nastavljena neprijateljstva između Vašingtona i Teherana, prenosi Politiko.

Američki portal je imao uvid u pismo zakonodavcima koje je poslato u petak, 10. jula, u kojem ih je Tramp obavestio da su američke snage 7. jula izvele udare na mete u Islamskoj Republici u skladu sa njegovom "odgovornošću da zaštiti Amerikance i interese SAD kako kod kuće tako i u inostranstvu".

SAD su od tada pokrenule nekoliko talasa udara na Iran. CENTCOM je saopštio da su napadi odgovor na iranske napade na komercijalni brodski saobraćaj u Ormuskom moreuzu.