Požar je izbio rano jutros i u početku se činilo da je brzo stavljen pod kontrolu, međutim vatrena stihija se rasplamsala i dovela vatrogasce u dramatičnu situaciju, preneo je belgijski javni servis na flamanskom jeziku VRT pozivajući se na zvanične izvore.

"Požar na prvom i drugom spratu je brzo stavljen pod kontrolu. Međutim, plamen je ušao u šaht lifta, uzrokujući širenje vatre. To je dovelo do žestokog požara koji je stavljen pod kontrolu tek oko 9 sati ujutru", izjavio je portparol briselske vatrogasne brigade.

Nadeležni su potvrdili da se šest ljudi vode kao nestali i da je većina od oko 200 radnika na gradilištu evakuisana odmah po izbijanju požara.

BONUS VIDEO