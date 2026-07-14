Premijer Izraela Benjamin Netanjahu upozorio je danas Iran da će Izrael odgovoriti snažno i odlučno na svaki napad na svoju teritoriju.

Ova izjava Netanjahua usledila u trenutku dok Iran izvodi napade na američke saveznikeširom Bliskog istoka, uključujući susedni Jordan, prenosi Tajms of Izrael.

"Imam poruku za iranske lidere: ne računajte na to da će vladati mir ako nas napadnete. Prethodni odgovor je bio dovoljno snažan, ali svaki dalji pokušaj da nam naudite naići će na daleko snažniji odgovor. Spremni smo za svaki scenario", izjavio je Netanjahu na konferenciji za novinare u gradu Dimona.

Izrael je 8. juna izveo napad na iranska postrojenja petrohemijske industrije na jugozapadu Irana, kao odgovor na iranske raketne napade na Izrael.

"Prošla su vremena kada je neko mogao da nas napadne, a da za to ne plati visoku cenu. To smo dokazali suprotstavljajući se iranskoj osovini zla i nastavićemo odlučno da delujemo protiv svakoga ko nam naudi", poručio je Netanjahu.