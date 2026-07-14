Osamdesetogodišnja žena preminula je u utorak u podne u Lamiji u Grčkoj, nakon što se iznenada srušila dok je šetala centrom grada, prenosi grčki portal Pronjuz.

Nesećni događaj se desio nešto posle 12.30 časova na uglu ulica Hadzopulu i Vironos. Prema rečima očevidaca, starijoj ženi je pozlilo, a njena sestričina je otišla do obližnjeg kafića kako bi joj donela vodu.

Dok se vratila, žena je već pala na trotoar. Građani koji su se zatekli na licu mesta odmah su pritekli u pomoć i započeli reanimaciju.

Na mesto događaja ubrzo su stigli lekari koji su nastavili pokušaje oživljavanja, a nedugo zatim pridružila su se i dva vozila hitne pomoći opremljena defibrilatorom.

Uprkos neprekidnim naporima građana, lekara i spasilaca, osamdesetogodišnja žena nije uspela da se oporavi. Prevezena je u Opštu bolnicu u Lamiji, gde je konstatovana njena smrt.

Prema prvim informacijama, najverovatniji uzrok smrti bio je srčani zastoj, dok se očekuje zvanična istraga okolnosti ovog događaja.

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