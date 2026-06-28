Avion je pao na travnatu površinu pored ulice, u blizini kuća, a na lice mesta upućene su brojne vatrogasne ekipe.

Prema nekim izveštajima, strahuje se da bi moglo biti desetak žrtava.

Avion je, kako se navodi, prevozio grupu padobranaca koji su planirali da izvode skokove na jednoj manifestaciji.

Pripadnici policije zatvorili su taj deo grada, a na licu mesta nalazi se prefekt regiona Mert-e-Mozel, koji će nešto kasnije održati pres konferenciju.

“Nesreća se dogodila oko 11 sati. Prolazio sam tuda automobilom dok sam išao u kupovinu, kada sam video kako avion ponire i pada na zemlju”, ispričao je jedan očevidac, preneo je Figaro.

(Tanjug)

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