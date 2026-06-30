Filip Kovačević je 2007. godine stekao saveznu instruktorsku licencu, a svoju karijeru započeo je u Belforu. Poslednjih deset godina radio je kao instruktor u klubu La Veze, a iza sebe je imao 6.800 skokova.

Živeo je u Kingershajmu u Alzasu, bio je vrhunski padobranac i jedan od šest instruktora u klubu iz Besansona, piše francuski "L'Est Républicain".

Filip Kovačević bio je i specijalista za disciplinu brzog prizemljenja, u kojoj je ostvario zapažen rezultat na Prvenstvu Francuske 2024. godine.

"Bio je dvostruko kvalifikovan instruktor. Pored sportske aktivnosti u okviru federacije, radio je i van nje, u oblasti civilnog vazduhoplovstva, gde je obavljao tandem skokove za početnike. Upravo zbog tog posla bio je u Nansiju u nedelju. Bio je izuzetno stručan u svemu čime se bavio.“, rekao je Žan-Mišel Pule, nacionalni tehnički direktor Francuske padobranske federacije, koji ga je redovno sretao u Besansonu.

Njegov prijatelj David Ue, višestruki svetski šampion u padobranstvu iz Deveseja, opisao ga je ovim rečima:

„Bio je veoma skroman, imao je veliko srce, nesebično je delio savete mlađima i mnogo vremena posvećivao našem sportu. Njegova skromnost bila je zaista izuzetna. Svi koji su ga poznavali govorili su da je bio vedar i prijatan čovek, a istovremeno izuzetno ozbiljan i profesionalan kada je reč o poslu.“

U nesreći su život izgubili pilot, pet instruktora padobranstva i pet polaznika koji su tog dana trebalo da izvedu svoje prve skokove.

Pored Kovačevića, među poginulim instruktorima bili su Dejvi Telije (53), profesionalni vatrogasac iz departmana Var, Entoni Planšon, instruktor padobranstva i pilot Regionalnog centra za obuku padobranaca u Strazburu, Pjer Graber i Alberik Mules (33), direktor kompanije Vertical Addict.

Među stradalim polaznicima bili su Sintija Vali (49), medicinska sestra u operacionoj sali, Damijen Đakoveli, medicinski tehničar iz Nansija, i Jusef El Idrisi (48), računovođa iz Tomblena.

Tragedija se dogodila pred očima članova porodica i prijatelja stradalih.

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