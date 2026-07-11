Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u ponedeljak 117,3638 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je niži za 0,2 odsto i iznosi 102,7434 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,3 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 2,4 odsto, a od početka godine za 2,8 odsto.

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