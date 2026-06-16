Ukrajinski bombarder Su-24 srušio se uveče 16. juna u Hmeljničkoj oblasti, pri čemu su poginuli pilot i navigator.

Pad se dogodio oko 19 časova dok je letelica obavljala misiju u ovom jugozapadnom delu Ukrajine.

Avion, inače taktički bombarder na prvoj liniji fronta, pripadao je 7. brigadi taktičke avijacije.

Uzrok i okolnosti ove nesreće se trenutno istražuju.

Spasilačke ekipe i policija rade na licu mesta, a prema dosadašnjim izveštajima nije bilo civilnih žrtava.

Ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da su u nesreći poginuli major Bogdan Grigorovič Zaharulko i stariji poručnik Bogdan Aleksandrovič Babenko.

U zvaničnom saopštenju su izrazili iskreno saučešće porodicama poginulih pilota, navodeći da su oni branili svoju zemlju "do poslednjeg daha".

(Kyiv Independent)