Prema sudskim dokumentima, prodavac je otkrio da je jedan kupac osvojio veliki džekpot kada ga je zamolio da proveri brojeve na tiketu, a umesto da mu saopšti da je dobitnik, prodavac mu je rekao da tiket nije validan, prenosi Rojters.

Nakon toga je pokušao da preuzme nagradu za sebe, tvrdeći da je dobitni tiket pronašao u svojoj prodavnici. Međutim, lokalna uprava lutrije odbila je da isplati novac i zadržala je tiket dok nije utvrđen njegov pravi vlasnik.

Sud je utvrdio da je prodavac tokom narednih osam godina više puta pokušavao da naplati nagradu, uprkos tome što nije bio njen legitimni vlasnik.

Pravi dobitnik tiketa preminuo je 2014. godine, ali je sud naložio da puna nagrada bude isplaćena njegovim naslednicima. Prodavac je proglašen krivim za tešku prevaru.

Presuda još nije pravosnažna i na nju može da se uloži žalba Vrhovnom sudu Španije.

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