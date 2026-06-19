Pobediti na lutriji jednom smatra se izuzetnom srećom. Dva dobitka već bi mnoge navela na razmišljanje, a četiri osvojena džekpota zvuče kao scenario iz filma.

Ipak, upravo to uspelo je Joan Ginther, ženi čija priča i danas intrigira statističare, ljubitelje matematike i sve koji veruju u sreću.

Između 1993. i 2010. godine osvojila je ukupno 20,4 miliona dolara na lutriji, a njeni uspesi pokrenuli su brojna pitanja: da li je reč o neverovatnoj sreći, matematičkom znanju ili pažljivo osmišljenoj strategiji?

Četiri dobitka vredna više od 20 miliona dolara

Bivša profesorka matematike prvi veliki dobitak ostvarila je 1993. godine kada je osvojila 5,4 miliona dolara.

Nakon toga usledili su novi dobici:

2 miliona dolara 2006. godine

3 miliona dolara 2008. godine

10 miliona dolara 2010. godine

Posebnu pažnju privukla je činjenica da su dva od četiri dobitna tiketa kupljena na istoj benzinskoj stanici u njenom rodnom Teksasu.

Iako su godinama kružile razne teorije o mogućim nepravilnostima, nadležni organi nikada nisu pronašli dokaze da je prevarila sistem.

Doktorat iz matematike podgrejao sumnje

Za razliku od prosečnog igrača lutrije, Džoan je imala impresivnu akademsku karijeru.

Doktorirala je matematiku na Stanford University i predavala na koledžu u Kaliforniji, zbog čega su mnogi verovali da je možda pronašla način da poveća svoje šanse za dobitak.

Međutim, ona nikada nije tvrdila da je otkrila „rupu u sistemu“ niti je javno govorila o metodama koje je koristila.

Naprotiv, nakon svakog osvojenog džekpota povlačila se iz javnosti i izbegavala medijske nastupe.

Da li je postojala tajna strategija?

Statističar Alan Salzberg smatra da iza cele priče ne mora da stoji misterija.

Prema njegovom mišljenju, Džoan je verovatno koristila dobitke za kupovinu novih tiketa, igrala češće od prosečnih igrača i birala igre sa povoljnijim odnosom verovatnoće.

Takav pristup, objašnjava on, ne garantuje uspeh, ali može povećati šanse za osvajanje nagrada.

Ako je ta teorija tačna, njena priča predstavlja primer izuzetno disciplinovane strategije, a ne samo sreće.

Milione nije trošila na luksuz

Oni koji su je poznavali tvrde da se bogatstvo nije odrazilo na njen način života.

Nikada se nije udavala niti imala decu, a prijatelji su je opisivali kao skromnu i velikodušnu osobu.

Prema njihovim svedočenjima, često je pomagala ljudima iz svog okruženja:

plaćala školarine

pomagala pri kupovini kuća

rešavala finansijske probleme prijatelja

anonimno slala novčanu pomoć onima kojima je bila potrebna

Njena prijateljica Fran Volej ispričala je da joj je Džoan godinama pomagala tokom školovanja, a kasnije i prilikom kupovine nekretnine.

Živela povučeno do kraja života

Uprkos bogatstvu, Džoan nije živela kao tipičan milioner.

Nosila je jednostavnu odeću, dugo boravila u Španiji, kasnije živela u Las Vegasu, a potom se vratila u Teksas, gde je poslednje godine provela u San Antoniju.

Preminula je u aprilu 2024. godine u 77. godini života.

Komšije su je opisivale kao vedru, duhovitu i omiljenu osobu, a mnogi i danas smatraju da njena priča predstavlja jednu od najneobičnijih i najneverovatnijih lutrijskih priča ikada zabeleženih.

Da li je sve bila samo neverovatna sreća ili rezultat matematičke pronicljivosti, pitanje je na koje verovatno nikada neće biti dat konačan odgovor.