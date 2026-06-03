Prava drama dogodila se nakon poslednjeg izvlačenja lutrije u Nemačkoj, gde su izvučeni dobitnici vrednih nagrada, ali se pojavio neverovatan problem – niko ne zna ko su oni.

Glavna nagrada od čak 250.000 evra i automobil vredan 25.000 evra i dalje nisu preuzeti, a organizatori lutrije pokušavaju da pronađu srećnike koji možda ni ne znaju da su postali bogatiji preko noći.

Kako prenosi nemački Bild, dobitnici su svoje prijave poslali anonimno, zbog čega kompanija koja organizuje lutriju nema nikakav način da ih kontaktira.

Portparol kompanije Loto Meklenburg-Zapadna Pomeranija potvrdio je da nagrade još čekaju svoje vlasnike.

– Glavna nagrada od 250.000 evra iz lutrije „Glücksrakete“ za 2025. godinu i automobil koji je izvučen u specijalnoj nagradnoj igri povodom Dana majki u okviru lutrije Bingo! još nisu preuzeti – rekao je portparol za Bild.

Iako se dobitnici još nisu javili, poznato je da se poslednje cifre njihovih tiketa poklapaju sa dobitnom kombinacijom brojeva 1, 4, 5, 9, 3, 3 i 8.

Pored novčane nagrade, jedan od srećnika osvojio je i automobil marke Folksvagen vredan oko 25.000 evra.

Organizatori sada pozivaju građane koji su učestvovali u igrama da pažljivo provere svoje tikete jer postoji mogućnost da upravo oni sede na pravom malom bogatstvu, a da toga nisu ni svesni.

Kako bi preuzeli nagrade, dobitnici moraju da pokažu originalni tiket i račun u nekoj od ovlašćenih poslovnica lutrije ili direktno u sedištu kompanije u Rostoku.

Ipak, razloga za paniku nema.

Prema nemačkom zakonu, dobitnici imaju rok od tri godine da se jave i preuzmu osvojeni novac ili automobil.

Do tada, jedna od najvećih misterija nemačke lutrije ostaje nerešena – ko su ljudi koji su osvojili stotine hiljada evra, a još uvek nisu došli po svoj dobitak?