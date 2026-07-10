"Suočeni sa genocidnom namerom fašista da budu potpuno istrebljeni sa svojih ognjišta, Srbi Potkozarja su te 1942. godine ispisali jedne od najpotresnijih stranica Drugog svetskog rata. Višestruko nadmoćniji neprijatelj uspeo je da stegne obruč, ali nije uspeo da slomi duh naroda koji je radije birao smrt u borbi za slobodu nego ropstvo, pokrštavanje i niz drugih poniženja", istakao je Dodik za Srnu povodom 84 godine od bitke na Kozari.

On je rekao da je Kozara večna srpska tuga, ali i večni ponos, te simbol neopisive golgote i nadljudskog otpora fašistima.

"Tokom leta 1942. godine, u obruču fašističkih snaga i njihovih domaćih sluga našao se goloruki srpski narod, starci, žene i deca, čija je jedina krivica bila njihovo ime i poreklo, njihov identitet. Kada kažemo Kozara ne možemo a da se ne setimo na hiljade poklane dece, uništenih porodica i ugašenih porodičnih loza. To je rana koja nikada neće potpuno zarasti, ali i svetionik koji nas uči koliko je visoka cena slobode, srpskog ponosa i dostojanstva", istakao je Dodik.

On je podsetio da su nemačke i ustaške jedinice sa oko 35.000 vojnika napravile obruč oko slobodne teritorije kozarske oblasti, a u opkoljenom području samo 3.500 boraca Drugog krajiškog partizanskog odreda branilo je zbeg od oko 80.000 srpskih civila.

Dodik je naveo da se iz neprijateljskog obruča uspelo probiti oko 800 boraca i 10.000 civila, dok je zarobljeno više od 68.000 srpskih civila, među kojima je bilo više od 23.000 dece koji su odvedeni u logore Јasenovac i Staru Gradišku, gde su podvrgnuti mučenju i najsurovijim metodama usmrćivanja.

"Desetine hiljada onih koji su odvedeni u logore smrti, poput Јasenovca, obavezuju nas da nikada ne zaboravimo cenu kojom je plaćena sloboda. Danas stojimo pognute glave pred žrtvama, ali uzdignutog čela pred njihovom hrabrošću, zavetovani da čuvamo sećanje na njihovu ogromnu žrtvu", naveo je Dodik.

O kakvom pogromu, osmišljenom i isplaniranom genocidu nad srpskim narodom, decom, ženama i starcima kozarskog kraja je reč, kaže Dodik, govori i tužna činjenica da su opljačkana, uništena i spaljena 142 sela.

"Sva ta sela na Kozari 1942. godine ostala su i bez muške glave. Nakon Drugog svetskog rata, 18 dugih godina Kozarčani su čekali da isprate prvog regruta u vojsku", istakao je Dodik.

On je podsetio da su komunističke vlasti, na čelu sa Јosipom Brozom, uporno krile broj i identitet stradalih na Kozari, kao i o zloglasnim logorima za decu. "Kako su se komunisti odnosili prema srpskim žrtvama govori i podataka da su 70-ih godina prošlog veka napravili spomenik na Mrakovici koji su nazvali 'spomenik revoluciji'", istakao je Dodik.

On je naveo da su i u udžbenicima istorije izbegavali da napišu da su Srbi bili stradalnički narod na Kozari i širom bivše Јugoslavije, te su pisali "partizani i građani" da bi sačuvali navodno bratstvo i jedinstvo.

I kao i uvek, kaže on, sve na štetu Srba, koji su jedini naivno čuvali i verovali u to bratstvo i jedinstvo dok su se naše komšije, muslimani i Hrvati, spremali za nove ratove.

"Mogli su da falsifikuju istoriju decenijama, ali istinu i činjenice niko nikada nije mogao da sakrije, jer one izađu na videlo kad tad. Tako je i kada govorimo o Kozari, ali i drugim srpskim stratištima - Brod na Drini, Garavice, Prebilovci, Krajina, Podrinje, Posavina, Sarajevsko-romanijska regija i brojne druge lokacije masovnog srpskog stradanja", naveo je predsednik SNSD.

​On je naglasio da je u protekla dva veka srpski narod masovno stradavao, bio izložen pogromu, etničkom čišćenju, zatiranju svega srpskog, ali, iako je utihnuo dečiji smeh, iako su sela i gradovi pretvarani u zgarišta, Srbi nisu pognuli glave, već su smogli snage i poput feniksa uspevali da vaskrsnu.

"Naša istorija je ispisana suzama i krvlju, ali danas, nakon svih nedaća, imamo svoju otadžbinu Republiku Srpsku, gde smo svoji na svome i gde se naše institucije svaki dan bore za bolju, snažniju i prosperitetniju Republiku u kojoj svi imaju razloga da ostanu, da žive, rade i formiraju porodice. Za to treba da zahvalimo našim precima koji su ugradili svoje živote u temelje Republike Srpske i slobodu koju danas živimo. Njihovu žrtvu ne smemo nikad zaboraviti i neka im je večna slava. Istinu o njima prenosićimo sa kolena na koleno" poručio je Dodik.