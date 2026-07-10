Pevačica Aleksandra Tadić Cipka pre godinu dana izgubila je supruga, Nebojšu Jarina Stojićevića koji je bio 20 godina stariji od nje.

Iako je prošlo neko vreme, Aleksandrine rane još uvek nisu zacelile. Ipak, to je nije sprečilo da se priseti početaka njihove romanse.

- Dugo nismo smeli da kažemo roditeljima, ali na kraju su moji prihvatili njega, a mene njegovi. Neko vreme im to nismo govorili. Mislili smo da će nas proći, potiskivali smo osećanja i čekali, ali nije prošlo - rekla je Cipka.

Pevačica se osvrnula i na period kada su mnogi bili protiv njihove veze.

- Nebojša mi je sve pričao i kada je trebalo da se venčamo, pojedini njegovi prijatelji savetovali su ga da potpiše predbračni ugovor. Svašta smo doživeli. Ljudi ne znaju ništa o nama, ni kako smo se upoznali, ni kako smo rasli zajedno i napredovali. Niko ne zna našu istoriju. Većina je videla samo dve naše fotografije i odmah su počeli da udaraju po meni - rekla je ona u emisiji "Pretres".

O pričama da joj suprug nakon smrti nije ostavio ništa, Cipka je demantovala:

- Nije istina da je moj suprug pisao testament! On ne postoji, imali smo potpuno drugačije planove. Imali smo ostavinsku raspravu. Odrekla sam se u korist njegove dece - rekla je ona tada.

"Ne želim da rađam sebi dete"

Cipka je nedugo zatim otkrila da ne može da ima decu.

Pored toga Cipka je istakla da niti može niti želi da sebi rodi dete i da zbog toga ne mari za osudu okoline.

- Moraš sebi da rodiš dete. Šta to znači? Ne želim da rađam sebi dete, nek me osudi ko hoće. Niti mogu niti želim. Dete se rađa iz ljubavi. Zvučaće grubo, ali nekad dete dođe kao sredstvo za zadržavanje muža ili je muž sredstvo za dobijanje deteta, a nama sredstva nisu bila potrebna. Voleli smo se, ne žalim da nemam dete, pomirila sam se sa tim. Daleko od toga da nisam htela, ali ne može, tako je kako je - rekla je pevačica za Hajp.

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