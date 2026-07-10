Rat u Ukrajini sve više utiče na svakodnevni život građana Rusije, a nezadovoljstvo zbog nestašica goriva, napada dronovima i mogućnosti nove mobilizacije postaje sve izraženije, piše britanski The Economist.

Prema navodima lista, ovog leta atmosfera na železničkim stanicama u Moskvi znatno je drugačija nego prethodnih godina. Vozovi ka Krimu su uglavnom prazni, vojnika je više nego ranije, a među građanima dominiraju razgovori o ratu, nestašicama i neizvesnosti.

Sve više zabrinutih građana

Fondacija za javno mnjenje (FOM), istraživačka agencija bliska Kremlju, objavila je da je početkom jula 55 odsto ispitanika navelo da su njihovi rođaci i kolege zabrinuti zbog aktuelne situacije, u odnosu na 40 odsto godinu dana ranije.

Prema oceni The Economista, društveni odnos koji je godinama postojao između vlasti i građana ozbiljno je narušen, jer se posledice rata sve više osećaju širom zemlje.

Na Krimu i u Novorosijsku uvedena su ograničenja u prodaji goriva, dok su dva naftna postrojenja u blizini Novorosijska oštećena.

Lokalni privrednici upozoravaju da bi nestašice goriva mogle da izazovu probleme u snabdevanju hranom i logistici, dok su pojedini poljoprivrednici izrazili bojazan da neće moći da obave žetvu ukoliko se situacija ne popravi.

Strah od nove mobilizacije

Britanski list navodi da su u pojedinim delovima Rusije sve glasnije spekulacije o mogućem novom talasu mobilizacije.

Pojedini stanovnici Penzenske oblasti tvrde da se muškarci privode i odvode u sabirne centre radi potpisivanja vojnih ugovora, dok vojni komesar Andrej Surkov odbacuje te tvrdnje i navodi da su kontrole usmerene isključivo na osobe koje izbegavaju vojnu obavezu ili dezertere.

"Vojska će okrenuti oružje protiv Kremlja"

Posebnu pažnju izazvao je video bivšeg vojnika koji je 25. juna objavio apel predsedniku Vladimiru Putinu.

- Vladimire Vladimiroviču, obratite pažnju na ovo. Pozovite me na razgovor. U suprotnom, vojska će okrenuti oružje protiv Kremlja - rekao je on u snimku.

Kako navodi The Economist, muškarac je ubrzo uhapšen, ali je njegov video do tada pregledan oko 20 miliona puta.

List prenosi i izjave građana koji tvrde da raste nezadovoljstvo zbog dugotrajnog rata i njegovih posledica po svakodnevni život.