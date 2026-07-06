Šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka je teški improvizator i manipulator. Dejtonski sporazum i evropski put nemaju ništa zajedničko. Dejton predviđa pomoć visokog predstavnika u implementaciji civilnog dela sporazuma, a evropski put je pitanje unutrašnjeg dogovora, rekao je predsednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je podsjetio da je Venecijanska komisija još 2005. godine dala mišljenje da je visoki predstavnik smetnja evropskim integracijama.

- Da je OHR ugašen kada je izgubio svaki smisao, mnogi dogovori bi bili postignuti i BiH ne bi bila na slepom koloseku. Soreka očigledno ima druge planove, ne da grade, već da razgrađuju. Da manipuliše i obmanjuje tako što nametanje zakona od strane Šmita smatra vladavinom prava - napisao je Dodik na Iksu.