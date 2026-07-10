Ako ste se zasitili klasične limunade, ovog leta isprobajte osvežavajući napitak koji spaja citrusnu svežinu limuna i egzotičnu aromu kokosa. Lagan, rashlađujući i jednostavan za pripremu, idealan je za vrele dane, a gotov je za svega nekoliko minuta.

Uz nekoliko osnovnih sastojaka dobićete piće koje je podjednako ukusno kao i atraktivno za posluženje.

Sastojci (za 2 čaše)

sok od 2 sveže ceđena limuna

250 ml kokosove vode

250 ml hladne obične ili gazirane vode

1 do 2 kašike meda ili sirupa od agave (po ukusu)

šaka leda

nekoliko listića sveže nane

kolutovi limuna za dekoraciju

Priprema

U bokal sipajte sveže ceđen sok od limuna, zatim dodajte kokosovu vodu i hladnu običnu ili gaziranu vodu.

Umešajte med ili sirup od agave i mešajte dok se potpuno ne rastvori.

Dodajte led i nekoliko listića sveže nane, pa napitak sipajte u rashlađene čaše. Ukrasite kolutovima limuna i grančicom nane.

Kako da napitak bude još ukusniji?

Ako želite još bogatiji ukus, dodajte:

nekoliko kockica svežeg ananasa za dodatnu voćnu notu;

malo narendane korice limete za intenzivniju citrusnu aromu.

Ljubitelji kokosa mogu deo kokosove vode zameniti sa 50 do 100 ml kokosovog mleka. Napitak će tada biti kremastiji i punijeg ukusa, gotovo poput tropskog koktela – ali bez alkohola.

Savršeno rashlađen, ovaj napitak odličan je izbor za letnje druženje, odmor na terasi ili osveženje nakon boravka na suncu.