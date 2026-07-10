Ako ste se zasitili klasične limunade, ovog leta isprobajte osvežavajući napitak koji spaja citrusnu svežinu limuna i egzotičnu aromu kokosa. Lagan, rashlađujući i jednostavan za pripremu, idealan je za vrele dane, a gotov je za svega nekoliko minuta.
Uz nekoliko osnovnih sastojaka dobićete piće koje je podjednako ukusno kao i atraktivno za posluženje.
Sastojci (za 2 čaše)
- sok od 2 sveže ceđena limuna
- 250 ml kokosove vode
- 250 ml hladne obične ili gazirane vode
- 1 do 2 kašike meda ili sirupa od agave (po ukusu)
- šaka leda
- nekoliko listića sveže nane
- kolutovi limuna za dekoraciju
Priprema
U bokal sipajte sveže ceđen sok od limuna, zatim dodajte kokosovu vodu i hladnu običnu ili gaziranu vodu.
Umešajte med ili sirup od agave i mešajte dok se potpuno ne rastvori.
Dodajte led i nekoliko listića sveže nane, pa napitak sipajte u rashlađene čaše. Ukrasite kolutovima limuna i grančicom nane.
Kako da napitak bude još ukusniji?
Ako želite još bogatiji ukus, dodajte:
- nekoliko kockica svežeg ananasa za dodatnu voćnu notu;
- malo narendane korice limete za intenzivniju citrusnu aromu.
Ljubitelji kokosa mogu deo kokosove vode zameniti sa 50 do 100 ml kokosovog mleka. Napitak će tada biti kremastiji i punijeg ukusa, gotovo poput tropskog koktela – ali bez alkohola.
Savršeno rashlađen, ovaj napitak odličan je izbor za letnje druženje, odmor na terasi ili osveženje nakon boravka na suncu.
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