Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas da je Sarajevo napustio lažni visoki predstavnik

"Za bošnjačku elitu bio je njihov Kristijan Andersen, koji je šapatom Majkla Marfija pričao bajku o kraju Republike Srpske. U sudaru sa Republikom Srpskom prošli su kao veštice iz pravih Andersenovih bajki. Za normalne ljude, za srpski narod i za Republiku Srpsku bio je još jedan u nizu Švaba koji su došli sa idejom kolonizacije i eksploatacije", napisao je on na platformi Iks.

Dodik je istakao da su oni prvo pokušali "da otmu slobodu i demokratiju".

"Napadi na mene nisu bili lični: to je bio napad na našu imovinu - šume, reke, rude. Ja sam im stao na put. Došao je u liku onih koji su ranije nasrtali na Srbe i opravdao očekivanja onih prema čijem liku mi ovde poznajemo Švabe. A prošao je kao i oni. Ko srpska vrata obija nogom, biće poražen, posramljen i ispraćen. Bilo i biće", naveo je on.

Dodik je naglasio da ostaje u slobodnoj i nepokorenoj Republici Srpskoj.

Američki diplomata Luis Krišok preuzeo je juče dužnost visokog predstavnika za BiH od Kristijana Šmita.

Krišok je preuzeo funkciju v.d. visokog predstavnika, nakon što ga je na tu poziciju imenovao Upravni odbor Saveta za sprovođenje mira (PIK), a primopredaja dužnosti obavljena je u Sarajevu.

Pošto se zemlje EU i SAD na sednici Upravnog odbora PIK-a nisu usaglasile oko imena novog visokog predstavnika, Krišok je formalno imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog.

Šmit je u maju 2026. godine podneo ostavku na funkciju visokog predstavnika i o tome obavestio Upravni odbor PIK-a, zatraživši pokretanje procedure za izbor njegovog naslednika.