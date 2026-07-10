Muzička zvezda Jelena Karleuša podržala je peticiju da neovlašćeno deljenje intimnih snimaka postane krivično delo, a tom prilikom izrekla je i teške optužbe na račun bivšeg supruga Duška Tošića.

Karleuša je na društvenim mrežama objavila potresnu poruku u kojoj tvrdi da je tokom afere sa eksplicitnim fotografijama i snimcima bila izložena ucenama, pretnjama i ogromnom pritisku, zbog čega je, kako navodi, u jednom trenutku razmišljala i o samoubistvu.

-Kao javna ličnost, žena i majka, bila sam žrtva brutalne osvetničke pornografije. Tada je jedan nečovek pokušao da mi kukavički i bedno oduzme život, čast, porodicu, ponos i budućnost, tako što je iskoristio trenutak moje nepažnje, fotografisao ekran telefona tokom video-poziva bez mog znanja, a zatim me tim fotografijama ucenjivao. Posle ucena usledile su i pretnje, koje je na kraju i ostvario tako što je te fotografije najpre poslao mojim neprijateljima, a potom i medijima - istakla je ona, te dodala:

-Da zlo koje me je zadesilo ne dolazi samo, ubrzo mi je preminula i majka, a medijski linč i moje nage fotografije bile su poslednje što je videla. Decu sam morala da ispišem iz škole, a muž je išao za mnom po kući i zahtevao da se ubijem. Iskreno, u jednom trenutku sam o tome ozbiljno razmišljala. Moj život i sve što sam gradila bilo je uništeno samo zato što je jedan čovek odlučio da mi se sveti. Ipak, smogla sam snage, sabrala se i rekla i mužu i medijima i kompletnoj javnosti da me ostave na miru. Najviše zbog svoje dece uspela sam da sačuvam život i podignem glavu. Da je postojao jasan zakon i da je odgovorna osoba završila u zatvoru, meni i mnogim drugim ljudima, uglavnom ženama, život ne bi bio upropašten. Zbog svega ovoga, zbog pravde i svih žrtava zlih i izopačenih ljudi, podržavam ovu peticiju i pozivam vas da mi se pridružite. Nisam se ubila, ali mnogi jesu. Sutra nova žrtva možete biti vi. Stanimo neljudima na put i pozovimo državu da bude uz sve nas - zaključila je Karleuša.

Karleuša i Tošić ponovo zajedno

Bivši supružnici Jelena Karleuša i Duško Tošić okupili su se zajedno sa ćerkama Atinom i Nikom povodom jednog od najvažnijih trenutaka u životu njihove naslednice.

Povod za porodično okupljanje bio je poseban, Atina je uspešno završila školovanje u prestižnoj privatnoj britanskoj školi, a tim povodom organizovana je svečanost kojoj su prisustvovali najbliži članovi porodice.

Mlada maturantkinja zablistala je u tradicionalnoj maturskoj odori i sa karakterističnom kapicom koju nose svi diplomci, simbolično obeleživši kraj jednog važnog životnog poglavlja i početak novih izazova koji je očekuju.

Prema saznanjima izvora bliskog porodici, njih dvoje tokom događaja sedeli su zajedno, pristojno se pozdravili i ponašali krajnje korektno.

Kako navodi sagovornik za medije, čitava svečanost protekla je u prijatnoj atmosferi, bez tenzija i neprijatnih situacija, a pažnja svih prisutnih bila je usmerena isključivo na Atinin uspeh i obeležavanje njenog velikog dana.

Podsetimo, nedavno je u javnosti odjeknula vest da je nekadašnji fudbalski reprezentativac Srbije ponovo zaljubljen, što je i sam potvrdio. Ubrzo nakon toga otkriven je i identitet njegove nove partnerke.

Reč je o Nori, javnosti do sada nepoznatoj ženi, koja je razvedena i ima dvoje dece.

Prema navodima izvora, njihova veza traje već pet meseci, a od tada se često pojavljuju zajedno.

Njihov odnos, kako tvrde upućeni, za sada funkcioniše bez većih turbulencija.

Iako se trude da svoju romansu sačuvaju daleko od očiju javnosti, informacije o novoj ljubavi bivšeg fudbalera vremenom su počele da dospevaju u medije.

Upoznavanje Tošića sa novom devojkom

Zanimljivo je da postoje dve verzije priče o njihovom upoznavanju.

Prema jednoj, njih dvoje stupili su u kontakt putem društvenih mreža, gde je započela njihova komunikacija, nakon čega su počeli i privatno da se viđaju.

Druga verzija, koja kruži među njihovim prijateljima, navodi da se njihov prvi susret dogodio u jednom restoranu, preko zajedničkog prijatelja.

Bez obzira na okolnosti iz privatnog života, Jelena i Duško ovog puta ostavili su sve po strani kako bi zajedno podržali ćerku i prisustvovali jednom od najvažnijih trenutaka u njenom životu.

Alo/Kurir