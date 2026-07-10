Snimak koji se pojavio na društvenim mrežma navodno prikazuje ogromne eksplozije u jednoj američkoj bazi, prenosi grčki portal Pronjuz.

Siluete zgrada i objekata u pozadini podsećaju na vojnu infrastrukturu – najverovatnije hangare za avione, rezervoare za gorivo ili komandne objekte u vazduhoplovnoj bazi, dodaje grčki medij,

Jačina i trajanje eksplozija ukazuju na to da je navodna baza pogođena balističkim raketama ili dronovima velike razorne moći. Međutim, nema potvrde o autentičnosti ovog snimka.

- Upečatljive scene otkrivaju iranske napade na vazduhoplovne baze američkih i izraelskih savezničkih režima u Kuvajtu i Bahreinu, gde je bilo velikog broja žrtava i uništenih aviona; naravno, oni to nikada neće priznati, ali snimci govore sami za sebe - navodi se opisu snimka objavljenog na drušvenoj mreži Iks.

Kako piše grčki portal ove scene navodno predstavljaju deo eskalacije sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država oko Ormuskog moreuza. Dana 8. i 9. jula 2026. godine, Sjedinjene Američke Države izvele su vazdušne udare na iranske ciljeve (luke, radarske sisteme i objekte na jugu Irana) kao odgovor na iranske napade na tankere i brodove u Ormuskom moreuzu.

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