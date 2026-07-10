Kineske provincije Džeđijang i Fuđijen podigle su nivo pripravnosti za odbranu od tajfuna na drugi stepen zbog približavanja devetog tajfuna ove godine, nazvanog Bavi, čiji se dolazak očekuje na jugoistočnoj obali Kine, saopštile su danas lokalne vlasti.

Prema podacima Meteorološke opservatorije Džeđijanga, tajfun Bavi nalazio se danas u 11 časova po lokalnom vremenu iznad mora, oko 1.016 kilometara jugoistočno od grada Venčoua, uz vetrove snage tajfuna u njegovom centru, prenosi Sinhua.

Vlasti u provinciji Džeđijang preduzele su niz preventivnih mera kako bi se smanjio rizik od ljudskih žrtava i materijalne štete.

Na ugrožena područja raspoređeno je više od 9.300 geoloških stručnjaka, spasilaca i stručnjaka za kartografiju, mobilisane vojne jedinice, kao i 243 kompleta velike opreme za vanredne situacije.

Za potrebe pomoći stanovništvu obezbeđeno je ukupno 75.000 komada različite opreme i potrepština.

Susedna provincija Fuđijen podigla je nivo upozorenja na drugi stepen u petak u 16.30 časova, nakon što je Bavi ušao u zonu upozorenja na tropski ciklon te provincije.

Pokrajinski štab za kontrolu poplava i borbu protiv suša naložio je lokalnim vlastima da pažljivo prate kretanje tajfuna, pravovremeno prilagođavaju mere zaštite i organizuju evakuaciju stanovništva iz visokorizičnih područja na odlučan i organizovan način.

U gradu Ningde, gde se očekuje da bi tajfun mogao da stigne do kopna, do petka u 19 časova po lokalnom vremenu evakuisano je 3.713 ljudi iz ugroženih priobalnih oblasti, uključujući područja sklona geološkim nepogodama, bujičnim poplavama, niska područja i dotrajale stambene objekte.

Provincije Guangdung na jugu Kine i Anhui na istoku zemlje u petak su takođe aktivirale četvrti stepen pripravnosti zbog tajfuna.

Kina ima četvorostepeni sistem pripravnosti za tajfune, pri čemu prvi stepen predstavlja najviši nivo opasnosti.