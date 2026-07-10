Karolina Moreno (27), majka troje dece iz Kanade, podelila je na TikToku iskustvo sa porođaja koje je opisala kao jedno od najtraumatičnijih u svom životu. Njen video brzo je postao viralan, a hiljade ljudi ostale su zatečene pričom o tome kako se njen sin rodio gotovo neprimetno, dok je ona spavala pod dejstvom epiduralne anestezije.

Danas je njen dečak star tri meseca, potpuno je zdrav, ali se Karolina i dalje jasno seća trenutaka panike koje je proživela u porodilištu.

Porođaj je tekao uobičajeno, a onda se sve promenilo

Karolina je ispričala da je na indukciju porođaja došla nakon što je ustanovljeno da je pozitivna na streptokok grupe B (GBS), zbog čega je pre pucanja vodenjaka morala da primi antibiotike.

Kako je već bila otvorena tri centimetra i grlić materice joj je bio pripremljen za porođaj, lekari su ubrzo probušili vodenjak i uključili joj Pitocin, lek koji podstiče kontrakcije.

Ubrzo je zatražila epiduralnu anesteziju jer je osećala jake bolove, ali kaže da joj je trebalo dosta vremena da počne da deluje.

Kada je anestezija konačno proradila, zaspala je, dok su uz nju u sobi bili suprug, sestra i rođaka.

Alarm na monitoru izazvao je paniku

Dok je spavala, medicinske sestre su nekoliko puta ulazile u sobu jer aparat nije uspevao da registruje otkucaje bebinog srca.

Karolina je kasnije za magazin People ispričala da se to ranije već dešavalo, jer se beba često pomerala ili bi ona promenila položaj, pa u početku niko nije bio previše zabrinut.

Međutim, kako je vreme prolazilo, postalo je jasno da medicinska sestra nikako ne uspeva da pronađe otkucaje srca.

"Kako su minuti prolazili, počela sam da se brinem. Tada sam se potpuno probudila", ispričala je.

"Pomislila sam da je moja beba mrtva"

Kada joj je medicinska sestra rekla da se okrene na leđa, Karolina je primetila da nešto nije u redu.

"Rekla je da moj stomak izgleda veoma čudno. U tom trenutku samo sam pomislila – moja beba je mrtva."

Dok je pokušavala da pomeri noge, osetila je nešto na krevetu.

"Mislila sam da je posteljica ili nešto mnogo gore. Nikada nisam pomislila da je to moja beba."

Beba je već bila rođena

Medicinska sestra je podigla ćebe i ispod njega ugledala novorođenče koje je ležalo licem nadole.

"Moj sin je ležao ispod svih ćebadi, okrenut licem nadole. Nije plakao. Bila sam ubeđena da nije živ."

Sestra je odmah uzela bebu u naručje i počela da je stimuliše trljanjem, nakon čega je dečak zaplakao.

Karolina kaže da je u tom trenutku vrištala, dok njen suprug uopšte nije shvatao šta se dogodilo.

"Mislio je da je propustio porođaj. Zapravo smo ga svi propustili."

Dečak je danas potpuno zdrav

Naknadno se ispostavilo da se beba rodila gotovo neprimetno i da niko u prostoriji nije primetio trenutak porođaja.

Karolina kaže da je njen sin jednostavno veoma mirna beba.

"Sestra ga nije porodila. On se praktično sam rodio."

Dodaje da je danas, sa tri meseca, potpuno zdrav i da je najmirnija beba od njihovo troje dece.

"Bilo je neverovatno strašno pronaći ga ispod ćebadi kako ne plače. Ali sada kada poznajemo njegov karakter, sve ima smisla. On je jednostavno najmirnija beba na svetu."

Iako se priča završila srećno, Karolina priznaje da će trenutke panike koje je doživela tokom porođaja pamtiti zauvek.