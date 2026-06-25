Lider SDA Bakir Izetbegović optužio je predsednika SNSD Milorada Dodika da je "štetočina" koja ugrožava put Bosne i Hercegovine u EU i NATO i "ulizuje se" Izraelu i SAD, ali je negirao sopstvene reči da mu je pretio silom.

Sedmominutni snimak jučerašnjeg telefonskog razgovora Dodika i Izetbegovića objavljen je danas ekskluzivno na portalu "Srpski glasnik". Izetbegović je prethodno tražio da se snimak objavi, a Dodik mu je dao saglasnost da to uradi.

"I svi drugi koji su taj razgovor snimili, imaju moju saglasnost da ga objave", napisao je Dodik na Iksu.

Na snimku se čuje Dodik kako upozorava Izebegovića da nema pravo da preti ni njemu ni Republici Srpskoj, a da je Izetbegović svojim ponašanjem "zatvorio svaku vrstu priče za bilo koji razgovor". Izetbegović je negirao da je pozvao na upotrebu sile, da bi potom optužio Dodika da već 20 godina nanosi štetu zemlji i ugrožava njen NATO i evropski put.

"Nemoj ti govoriti u ime naroda moga, ti ne govoriš u ime svog", odgovorio je Dodik.

"Ma sve je to moje", oglasio se potom sin Alije Izetbegovića.

On je Dodiku poručio da ide iz BiH ako mu se ne sviđa, ali "odnijećeš zemlje koliko ti se za cipele zalijepi" i optužio Republiku Srpsku da je uspostavila "aparthejd, potpunu dominaciju hrišćana nad Bošnjacima".

"Šta je tebi čoveče, jesi (li) ti normalan?" odgovorio je lider SNSD.

Dodik je u više navrata pitao Izetbegovića da li mu je ovaj pretio silom, a sarajevski političar se svaki put pravdao da nije. Upitan da li je pod time podrazumevao mudžahedine koje drži u rezervi, Izetbegović je pokušao da optuži Dodika da on preti njemu i rekao: "imam dovoljno da sebe odbranim".

"Ti si nama korisni idiot, bolan, šta ćemo mi tebe dirati," odgovorio je Dodik smejući se i završio razgovor sa "Ajd' zdravo Bakire".

Povod za poziv bilo je gostovanje Izetbegovića na Federalnoj TV u Sarajevu u utorak, kada je izjavio da se Dodik "nekom silom mora riješiti".

"Taj čovjek je izvan zakona. Za sve ljude u ovoj zemlji vrijedi zakon, samo za Dodika ne vrijedi. Moraće se na kraju krajeva ta stvar nekom silom riješiti. Pravosuđe i međunarodna zajednica će morati primijeniti zakone", rekao je Izetbegović u studiju.