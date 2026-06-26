Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas da su mržnja i netrpeljivost prema Srbima i Republici Srpskoj, koja se svakodnevno plasira od strane političara iz Sarajeva, počele da se manifestuju i van verbalnih okvira.

"Paljenje zastave Republike Srpske direktan je proizvod takve politike. Mržnja se uvek vraća kao bumerang", istakao je Dodik na platformi X.

On je naglasio da je zastava Republike Srpske legalna i u skladu s Ustavom.

"Paljenje takve zastave je teško krivično delo. Osuđujem takav vandalski čin i tražim od organa Federacije da identifikuju i kazne počinioce. Od organa Republike Srpske tražim da se vinovnicima ovog gnusnog dela zabrani boravak na teritoriji Republike Srpske", naveo je Dodik.

On je naglasio da podržava inicijativu premijera Republike Srpske Save Minića da se trajno zabrani isticanje i upotreba ratnohuškačke zastave tzv. Armije BiH jer je ona, kako je naveo, "ponižavajuća za srpski narod".

"Očekujem da će Narodna skupština Republike Srpske usvojiti izmene Krivičnog zakona kojima će se upotreba nelegitimne zastave kvalifikovati kao krivično delo", zaključio je Dodik.