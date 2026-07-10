Stotine zmija, uključujući i otrovne kobre, pobegle su sa poplavljenih farmi na jugu Kine nakon što su obilne kiše i razorni tajfun izazvali velike poplave u regionu Guangsi.

Kako prenose kineski državni mediji, farma zmija u Hangdžouu našla se pod vodom posle višednevnih pljuskova, zbog čega su vlasti izdale hitno upozorenje stanovnicima okolnih naselja.

Viralni snimci preplavili mreže

Dramatičan video koji su objavili državni mediji prikazuje ljude kako mrežama za pecanje hvataju zmije iz bujice, dok se na jednom snimku vidi i kobra koja izranja iz mutne vode.

Prema navodima lokalnih medija, među odbeglim zmijama nalaze se vodene zmije, kraljevske pacovske zmije i otrovne kobre.

- Stotine zmija su pobegle odjednom. Ja sam video samo pet ili šest - rekao je za Peking njuz muškarac kojeg je kobra ujela ispred njegove kuće.

Prema rečima lekara iz lokalne bolnice, od dolaska tajfuna više meštana zadobilo je ujede zmija, a kineski mediji navode da je jedna osoba preminula.

Vlasti izdale hitno upozorenje

Centar za medijsku konvergenciju Hangdžoua objavio je hitno upozorenje u kojem se navodi da su zbog poplava pobegle brojne otrovne vrste, uključujući kobre, krajt-zmije i zelene šarke.

Građani su upozoreni da zmije mogu da potraže sklonište u kućama, ispod stepeništa, u podrumima, haustorima i duž obala reka.

Vlasti apeluju da niko ne pokušava sam da hvata zmije zbog opasnosti od smrtonosnog ujeda.

Broj žrtava raste

Razorne oluje koje su pogodile delove Kine do sada su odnele najmanje 38 života.

Prema navodima agencije Sinhua, klizište u provinciji Gansu usmrtilo je 21 osobu, dok su oluje sa grmljavinom i tornada u provinciji Hubej odneli još najmanje 11 života.

(Guardian)