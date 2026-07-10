Turistička sezona na hrvatskom Jadranu donosi veliki broj gostiju, ali i povećanu potrebu za sezonskim radnicima. Pored konobara i kuvara, među najtraženijim poslovima su i sobarice koje svakodnevno brinu o higijeni hotelskih soba i apartmana.

Ipak, posao čišćenja smeštaja često nosi izazove o kojima se manje govori. Radnice koje obavljaju ovaj posao tvrde da se tokom sezone susreću sa situacijama koje ih iznenade, a neke od njih ostanu dugo u sećanju.

Jedna devojka iz Hrvatske, Jana, koja trenutno radi kao sobarica na Bolu, podelila je svoje iskustvo nakon samo nekoliko dana rada i pozvala druge sezonske radnice da otkriju sa kakvim su se sve prizorima susretale.

Kako je navela, ona i njena prijateljica tek su počele sezonu, ali su već naišle na brojne neprijatne situacije. Zbog toga je na društvenim mrežama upitala druge koje su radile isti posao da podele svoja najgora iskustva.

Njena objava brzo je privukla pažnju i veliki broj komentara. Dok su neki korisnici pokušali da ublaže temu šalama, mnogi su otvoreno opisali neprijatna iskustva iz sezonskog rada.

Radnice opisale situacije koje su ih zatekle

Jedna korisnica navela je da je četiri godine radila kao sobarica i da je tokom tog perioda videla različite oblike neurednosti u smeštajnim jedinicama.

Drugi sezonac ispričao je da je jednom pronašao potpuno uništenu sobu, sa razbijenim televizorom i porukom ostavljenom na zidu. Prema njegovim rečima, reakcija poslodavca na nastalu štetu bila je prilično ravnodušna.

Još jedna radnica, koja već nekoliko meseci čisti privatne apartmane, opisala je situaciju nakon boravka jedne grupe gostiju tokom praznika. Kako je navela, prostor je bio u veoma lošem stanju i zahtevao je mnogo više vremena za sređivanje nego što je očekivala.

Posebnu pažnju privukla je priča korisnice Tamare, koja je navela da joj je jedno od najneobičnijih iskustava bilo kada su gosti ostavili neprijatan sadržaj upakovan i odložen u frižider.

Nisu sva iskustva negativna

Ipak, među komentarima su se pojavile i potpuno drugačije priče. Jedna devojka po imenu Tena prisetila se pozitivnog iskustva tokom školske prakse u hotelu.

Ona je opisala kako su učenici imali obezbeđene obroke, organizovan raspored rada i slobodno vreme tokom dana, uz mogućnost da provedu mesec dana na moru i steknu radno iskustvo.

Uprkos brojnim neprijatnim pričama, pojedini korisnici su istakli da sezonski posao može doneti i dobre uspomene, nova poznanstva i korisno iskustvo, posebno kada su uslovi rada korektni.

Ipak, mnogi su Janu upozorili da je početak sezone često najlakši deo i da je potrebno mnogo strpljenja za rad sa velikim brojem gostiju.

Neki su joj poručili da iskustvo koje sada stiče može pomoći da kasnije pronađe bolje prilike, dok su drugi ocenili da je posao sobarice jedan od fizički i psihički zahtevnijih poslova u turističkoj industriji, piše Dnevno.