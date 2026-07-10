Najmanje 12 ljudi poginulo je, dok se 23 osobe i dalje vode kao nestale u katastrofalnom šumskom požaru koji je zahvatio područje oko mesta Los Galjardos na jugu Španije.

Prema navodima lokalnih vlasti, pojedini stanovnici ignorisali su upozorenja policije i službi za vanredne situacije da ostanu u svojim domovima, već su pokušali automobilima da pobegnu, ali su se našli usred vatrene stihije.

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Krenuli pravo u požar

Regionalni ministar za vanredne situacije Antonio Sanz izjavio je da su četiri osobe poginule u automobilu za koji se pretpostavlja da je bio registrovan u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Još osam tela pronađeno je u izgorelom području, a pretpostavlja se da su žrtve napustile vozila i pokušale da pobegnu pešice.

Fotografije sa mesta tragedije prikazuju potpuno izgorele automobile na planinskom putu.

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Predsednik Andaluzije Huanma Moreno rekao je da je prvobitno potvrđena smrt 11 osoba, ali da je naknadno pronađeno još jedno telo.

 - Molim vas, uvek slušajte uputstva nadležnih službi. Kod ovakvih požara vetar može u sekundi promeniti pravac i pretvoriti bezbedan put u smrtonosnu zamku - poručio je Moreno.

Ignorisali upozorenja

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Prema rečima Sanza, većina poginulih najverovatnije su strani državljani koji žive u tom području, među kojima ima Britanaca i Belgijanaca.

Gradonačelnik Bedara Anhel Koljado rekao je da je pokušao da odgovori grupu ljudi od odlaska.

 - Molio sam ih da ostanu, ali nisu me poslušali. Sedmoro ih je poginulo pokušavajući da pobegne - rekao je on.

Dodao je da poginuli nisu koristili preporučenu rutu za evakuaciju, već su krenuli preko suvog rečnog korita koje se pretvorilo u smrtonosnu klopku.

Držali vezu sa policijom

Jedan od preživelih, stanovnik Bedara Fransisko, ispričao je da mu je policija naredila da ostane u kući i da ne prekida telefonsku vezu.

 - Rekli su mi da ostanem na vezi dok ne dođu po nas. Razbili smo prozor, zaključali vrata i sakrili se u garažu, gde smo čekali oko dva sata - ispričao je.

Spasioci i dalje tragaju za 23 nestale osobe, dok porodice širom sveta putem društvenih mreža pokušavaju da dođu do bilo kakvih informacija o svojim najbližima.