Najmanje 12 ljudi poginulo je, dok se 23 osobe i dalje vode kao nestale u katastrofalnom šumskom požaru koji je zahvatio područje oko mesta Los Galjardos na jugu Španije.

Prema navodima lokalnih vlasti, pojedini stanovnici ignorisali su upozorenja policije i službi za vanredne situacije da ostanu u svojim domovima, već su pokušali automobilima da pobegnu, ali su se našli usred vatrene stihije.

Krenuli pravo u požar

Regionalni ministar za vanredne situacije Antonio Sanz izjavio je da su četiri osobe poginule u automobilu za koji se pretpostavlja da je bio registrovan u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Još osam tela pronađeno je u izgorelom području, a pretpostavlja se da su žrtve napustile vozila i pokušale da pobegnu pešice.

Fotografije sa mesta tragedije prikazuju potpuno izgorele automobile na planinskom putu.

Predsednik Andaluzije Huanma Moreno rekao je da je prvobitno potvrđena smrt 11 osoba, ali da je naknadno pronađeno još jedno telo.

- Molim vas, uvek slušajte uputstva nadležnih službi. Kod ovakvih požara vetar može u sekundi promeniti pravac i pretvoriti bezbedan put u smrtonosnu zamku - poručio je Moreno.

Ignorisali upozorenja

Prema rečima Sanza, većina poginulih najverovatnije su strani državljani koji žive u tom području, među kojima ima Britanaca i Belgijanaca.

Gradonačelnik Bedara Anhel Koljado rekao je da je pokušao da odgovori grupu ljudi od odlaska.

- Molio sam ih da ostanu, ali nisu me poslušali. Sedmoro ih je poginulo pokušavajući da pobegne - rekao je on.

Dodao je da poginuli nisu koristili preporučenu rutu za evakuaciju, već su krenuli preko suvog rečnog korita koje se pretvorilo u smrtonosnu klopku.

Držali vezu sa policijom

Jedan od preživelih, stanovnik Bedara Fransisko, ispričao je da mu je policija naredila da ostane u kući i da ne prekida telefonsku vezu.

- Rekli su mi da ostanem na vezi dok ne dođu po nas. Razbili smo prozor, zaključali vrata i sakrili se u garažu, gde smo čekali oko dva sata - ispričao je.

Spasioci i dalje tragaju za 23 nestale osobe, dok porodice širom sveta putem društvenih mreža pokušavaju da dođu do bilo kakvih informacija o svojim najbližima.