OVAN

POSAO: Nezadovoljni ste situacijom na poslu. Posao stagnira i obaveze su ograničenog obima. Ne prija vam situacija kada nemate mnogo toga da uradite iako želite.

LJUBAV: Odnos sa voljenom osobom nije harmoničan. Pokušavate da nametnete svoje stavove, ali u tome ne uspevate. Druga strana je nezadovoljna vašim ponašanjem.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije najbolje prikazano. Srce je prilicno osetljivo. U slučaju da primetite bilo kakve simptome jako je bitno da odmah reagujete tj. da se obratite lekaru.

BIK

POSAO: Uživate u komunikaciji sa saradnicima. Prilično ste tolerantni, otvoreni za različita mišljenja, ali ipak uspevate suptilno da navedete vodu na svoju vodenicu.

LJUBAV: Komunikacija sa partnerom je krajnje neharmonicna. Iako ste svesni da vam ne prija ovakav odnos, puštate ga da ostane takav kakav jeste. Nemate snage da se borite.

ZDRAVLJE: Zdravlje je odlično. Osećate se dobro. Ukoliko ste ranije imali bilo kakve zdravstvene tegobe sada vam sledi poboljšanje i stabilizacija zdravstvenog stanja.

BLIZANCI

POSAO: Elokventni ste, inteligentni, priča vam je intrigantna, duhovita, a opet provejava da ste odlično upoznati sa oblašću o kojoj pričate. Na pravi način predstavljate firmu javnosti.

LJUBAV: Imate simpatiju i pokušavate mu se približavate. Održavate komunikaciju, nema nikakvih otvorenih ponuda, ali drugoj strani diskretno dajete do znanja da vam se dopada.

ZDRAVLJE: Oblast zdravlja nije najbolje prikazana. Mogući su problemi koje ste možda već imali prethodnih dana. Problemi su vezani za disajne organe, mišiće, kosti ili pritisak.

RAK

POSAO: Ponosni ste na rezultate koje ste postigli. Zaboravljate na sve teškoće kroz koje ste morali da prođete i savladate. Uživate u osećanju da ste sposobni i uspešni.

LJUBAV: Vaša stidljivost direktno utiče na nedostatak ikakvih dešavanja na emotivnom polju. Iako imate simpatiju, ustručavate se da joj otvoreno priznate svoja osećanja.

ZDRAVLJE: Imunitet vam je dosta slab. Bilo bi dobro da pokušate da ga dignete. Ukoliko se pojave bilo kakvi simptomi reagujte odmah. Nemojte čekati da oni sami nestanu od sebe.

LAV

POSAO: Poslovni projekat na kome sta radili je postigao veći uspeh. Izuzetno ste ponosni na to, a sebi prepisujete mnogo veće zasluge nego što je realno. Kolegama to ne smeta.

LJUBAV: Bračni odnos je u krizi. Došli ste do najgoreg mogućeg stadijuma. Da se bar svađate to bi značilo da se borite za nešto. Tišina između vas i partnera mnogo toga govori.

ZDRAVLJE: Ruke i noge su osetljive. Gledajte da ih dovoljno utoplite. Ukoliko to ne uradite mogući su zdravstveni problemi koji imaju potencijal da traju duži vremenski period.

DEVICA

POSAO: Ne slažete se najbolje sa kolegama. Imate utisak da neslaganja nisu vezana samo za različite poglede na poslovne ciljeve i načine realizacije ideja, nego na ličnoj osnovi.

LJUBAV: Zaljubljeni ste i potpuno ispunjeni odnosom. Razmišljate o tome da ste spremni da se zvanično i u potpunosti posvetite partneru. Čekate da druga strana pokaže inicijativu.

ZDRAVLJE: U toku je nepovoljan period. Najugroženi su nervi. Svesno se potrudite da izbegnete bilo kakvom nerviranje i stres. Nema te stvari koja je bitnija od zdravlja.

VAGA

POSAO: Prilično ste samouvereni. Došli ste u fazu kada želite da budete sami svoj gazda, a ne da radite za drugog. Malo ste uplašeni, ali mnogo više oduševljeni poslovnim planovima.

LJUBAV: Nezadovoljni ste vezom. Prisutan je dobro poznati problem vezan za oblast komunikacije. Nervozni ste i partneru po ko zna koji put prebacujete iste stvari.

ZDRAVLJE: Osećate se odlično. Ukoliko ste rekonvalescent oporavak se odlično odvija čega ste i sami svesni. Imate utisak da vam se energija obnavlja i da ste mnogo snažniji nego pre.

ŠKORPIJA

POSAO: Očekuju vas odlične vesti od inostranih saradnika. Njih ste čekali već neko vreme i sada vam konačno javljaju da su spremni za zajednički projekat. Oduševljeni ste vestima.

LJUBAV: Zadovoljni ste brakom. Partner je u potpunosti posvećen vama i porodici. Imate utisak da je vaša najbolja životna odluka upravo odluka da se udate za sadašnjeg partnera.

ZDRAVLJE: Osećate da vam fali energija i kondicija. Jako brzo se zamarate. Svesni ste da je uzrok tome nedostatak kondicije. Nažalost, nemate volje da promenite loše navike.

STRELAC

POSAO: Komunikacija je vaše glavno oružje. Na poslovnom sastanku jasno predočavate planove, odmah kapirate ideje druge strane i nadovezuje te se. Postižete sporazum.

LJUBAV: Totalno ste zapostavili emotivnu sferu. Niti se trudite da poboljšate društveni život niti da održite postojeća prijateljsva. U fazi ste kada vam samoća najviše prija.

ZDRAVLJE: Osećate se odlično. Imate potrebu da se posvetite samo sebi. Prija vam odmor, dan bez ikakvih obaveza, gužve, pritisaka i vremenskih rokova. Totalno ste opušteni.

JARAC

POSAO: Konkurencija vas ceni i pokušava da vas privuče na svoju stranu. Daju vam takvu ponudu da je odbijate odmah bez ikakvog dvoumljenja. Očekivali ste mnogo više.

LJUBAV: Prija vam osećaj zaljubljenosti. Niste se tako dugo osećali i sada uživate u emocijama. Voljena osoba ima probleme o kojima ne želi da priča s vama.

ZDRAVLJE: U toku je nepovoljan period za zdravlje. Bilo bi dobro da obratite pažnju na srce. Ono je prilično osetljivo. Nemojte zanemarivati simptome nego se obratite lekaru.

VODOLIJA

POSAO: Nezadovoljni ste saradnjom sa kolegama. Dok vi imate utisak da vas oni niti razumeju niti podržavaju, druga strana misli to isto o vama. Razočarani ste odnosom.

LJUBAV: Odnos sa bračnim partnerom je prilično neharmoničan. Ne pada vam na pamet da se trudite oko odnosa kada ste svesni da druga strana nema istovetnu nameru.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi vezani za regiju glave. Moguća je glavobolja ili neraspoloženje koje je direktno vezano za loš odnos sa kolegama i bračnim partnerom.

RIBE

POSAO: Polagali ste ogromnu nadu u zajednički projekat sa strancima. Njihovo prolongiranje početka saradnje vas ozbiljno pogađa. Plašite se da ovo nije uvod u totalni prekid saradnje.

LJUBAV: Nezadovoljni ste emotivnom sferom. Imate potrebu za toplim, emotivnim partnerom koji vas u svemu podržava. U stvarnosti partner je hladan i ne podržava vas.

ZDRAVLJE: Ne osećate se najbolje. Moguć je širi dijapazon problema: od toga da ste nervozni, pod stresom i neopušteni do mogućnosti iznenadnog skoka pritiska.