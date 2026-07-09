Planovi za zatvaranje fabrika Folksvagen grupe u Nemačkoj dobijaju konkretan oblik i do 2034. predviđeno je zatvaranje četiri proizvodna pogona, piše nemački magazin „Špigel“.



Zbog protesta u svim pogonima u Nemačkoj, Nadzorni odbor kompanije sastaće se posle podne kako bi se razgovaralo o budućem planu koji, prema navodima „Špigela“, predviđa zatvaranje četiri fabrike do 2034. godine.

Pre sastanka, kompanija je ukazala na neophodnost drastičnih smanjenja.

"Moraćemo da smanjimo prekomerne kapacitete", izjavio je portparol Folksvagena.

Iako Upravni i Nadzorni odbor dele zabrinutost zaposlenih, cilj je da grupa bude snažnija i konkurentnija, dodao je on.

Proizvodnja u fabrikama vozila u Cvikauu i Emdenu biće postepeno ukinuta za pet godina, objavio je „Špigel“, pozivajući se na izvore iz Nadzornog odbora.

Gašenje fabrike komercijalnih vozila u Hanoveru trebalo bi da usledi 2032. godine, a fabrike Audija u Nekarsulmu 2034. godine.

Folksvagen je odbio da komentariše ova saznanja o zatvaranju četiri fabrike u kojima radi oko 40.000 ljudi.

Generalni direktor Oliver Blum planira da proizvodnju modela koji se trenutno prave u tim pogonima preseli u jeftinije fabrike u Istočnoj Evropi.

Za fabrike u Nemačkoj se traže alternativne upotrebe, kao što je prodaja firmama iz namenske industrije ili za sklapanje automobila razvijenih u Kini, tvrde neimenovani insajderi, koji ukazuju da je to pre svega opcija za pogon u Cvikauu.

Planovi takođe uključuju masovna smanjenja broja radnih mesta.

Dok „Špigel“ izveštava da bi 50.000 radnih mesta moglo biti „ugašeno“ do 2030. godine, „Menadžer magazin“ je nedavno objavio da je do 100.000 radnih mesta u opasnosti. Da bi se zaobišao očekivani otpor pokrajine Donja Saksonija, razmatra se opcija izdvajanja osnovnog brenda Folksvagen, čime se efikasno zaobilazi Zakon o Folksvagenu.

Prema rečima insajdera, Blum je unapred naterao svoje rukovodioce da potpišu plan kako bi osigurao svoju posvećenost ovom čvrstom stavu.

Odobravanje plana se smatra izuzetno neizvesnim. Nakon ostavke bivše generalne direktorke kompanije Renk Suzane Vigand, Nadzorni odbor je u ćorsokaku.

Predstavnici zaposlenih, predvođeni predsednicom IG Metal-a Kristijanom Bener i predsednicom radničkog saveta Danijelom Kavalo, osudili su planove kao neodgovornu pretnju i najavili masovni otpor.

Folksvagen je već krajem 2024. godine odlučio da smanji 35.000 radnih mesta u Nemačkoj i okonča proizvodnju automobila u Osnabriku i Drezdenu. Od tada se situacija pogoršala. U prvom kvartalu 2026. godine, operativna marža je iznosila 3,3 procenta.

Pored pada prodaje u Kini, carine koje je uveo američki predsednik Donald Tramp koštaju kompaniju pet milijardi evra godišnje, navodi „Špigel“.