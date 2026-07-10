Novi severnokorejski ratni brod "Kang Kon" izazvao je pažnju vojnih analitičara zbog neobične kombinacije naoružanja. Osim raketnih sistema i savremenih borbenih elemenata, plovilo poseduje veliki broj teških mitraljeza koji bi mogli da služe za odbranu od dronova i malih pomorskih pretnji.

Brojne sisteme na brodu, uključujući vertikalne lansere za krstareće rakete, nedavno je pregledao severnokorejski lider Kim Džong Un. Državni mediji navode da bi brod, koji je prošle godine pretrpeo oštećenja tokom neuspešnog porinuća, trebalo da bude uveden u službu u naredna dva meseca, prenosi portal "The War Zone" ("Ratna zona").

"Kang Kon" je jedan od dva završena broda klase "Čoi Hjon", dok se, prema dostupnim informacijama, grade još dva. Pjongjang ih naziva razaračima, iako bi ih prema međunarodnim standardima većina stručnjaka svrstala među fregate zbog deplasmana od oko 5.000 tona.

Bez obzira na klasifikaciju, reč je o veoma snažno naoružanim brodovima u odnosu na njihovu veličinu.

Nakon prošlogodišnjeg incidenta prilikom porinuća, koji je izazvao negativnu pažnju širom sveta nakon objavljivanja satelitskih snimaka, pojavile su se tvrdnje da je brod preimenovan u "Jiang Jian" kako bi se umanjila šteta po reputaciju projekta. Ipak, severnokorejski mediji i dalje ga nazivaju originalnim imenom.

Tokom vojne vežbe "Kang Kon" je testirao različite sisteme, uključujući lansiranje 12 "strateških" krstarećih projektila, kako Pjongjang naziva oružje sa mogućim nuklearnim kapacitetom. Provereni su i glavni top kalibra 127 milimetara, elektronski sistemi i protivvazdušna odbrana sa rotirajućim topovima kalibra 30 milimetara.

Najviše pažnje ipak je privukao neuobičajeno veliki broj teških mitraljeza. Prema zvaničnim fotografijama, na jednoj strani broda nalazi se najmanje 12 sovjetskih mitraljeza KPV kalibra 14,5 milimetara. Deo je postavljen na daljinski upravljane nosače, dok se drugi nalaze u otvorima na nadgrađu i verovatno ih ručno koriste članovi posade. Pretpostavlja se da se sličan raspored nalazi i na drugoj strani broda.

Deluje preterano, ali je opravdano

Iako takva koncentracija mitraljeza na prvi pogled deluje preterano, stručnjaci navode da ona ima smisla u savremenom pomorskom ratovanju.

Rat u Ukrajini pokazao je koliko bespilotne letelice i pomorski dronovi mogu predstavljati opasnost čak i za velike ratne brodove. Zbog toga i ruska mornarica pojačava zaštitu svojih plovila dodatnim mitraljezima i zaštitnim konstrukcijama, što je posebno značajno imajući u vidu bliske vojne veze Moskve i Pjongjanga.

Pored mitraljeza, Kang Kon poseduje sistem sličan ruskom Pancir-ME i čak 74 vertikalna lansera za projektile, od kojih bi neki mogli da budu prilagođeni i za balističke rakete.

Ipak, vojni stručnjaci ostaju oprezni kada procenjuju stvarne borbene mogućnosti ovog broda. Iako bi mogao da bude opasna platforma za lansiranje raketa dugog dometa, pitanje je koliko bi mogao da opstane u sukobu sa tehnološki superiornim protivnikom.

Analitičari ukazuju na to da Severna Koreja nema kapacitete da izgradi dovoljan broj ovakvih brodova kako bi obezbedila otpornu mornaricu. U slučaju većeg sukoba ovakva plovila bi zbog svog strateškog naoružanja verovatno bila među prvim metama.

Ipak, njihova glavna svrha mogla bi da bude odvraćanje protivnika - odnosno sposobnost da pre nego što budu uništeni lansiraju nuklearne projektile i posluže kao deo koncepta "drugog udara", zaključuje "The War Zone".