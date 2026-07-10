Samit NATO-a u Ankari, koji je trebalo da pokaže jedinstvo Alijanse, pretvorio se u ozbiljan diplomatski sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Španije.

Američki predsednik Donald Tramp žestoko je napao Madrid zbog odbijanja da podrži američke vojne poteze prema Iranu i zbog protivljenja povećanju izdvajanja za odbranu u okviru NATO-a.

"Španija je izgubljen slučaj"

Govoreći na marginama samita, Tramp je poručio da više ne želi trgovinske odnose sa Španijom.

- Španija je izgubljen slučaj. Uopšte više ne želim trgovinske poslove sa njima. Prekinite svu trgovinu sa Španijom, uključujući i posete. Neću ništa sa njima. Gledajte kako će dotrčati nazad - rekao je Tramp.

Prema navodima CBS News, američki predsednik zatražio je od svog tima da pripremi mere koje bi pogodile trgovinske odnose sa Madridom.

Spor oko Irana i vojnog budžeta

Jedan od glavnih razloga sukoba jeste odluka Španije da ne podrži američke vojne operacije protiv Irana i da ne stavi na raspolaganje svoje vojne baze za te akcije.

Istovremeno, Madrid odbija i zahtev Vašingtona da članice NATO-a do 2035. godine izdvajaju pet odsto BDP-a za odbranu.

Španski premijer Pedro Sančez pokušao je da smiri tenzije, navodeći da je razgovor sa Trampom bio korektan, dok su pojedini članovi njegove vlade oštro kritikovali američkog predsednika zbog, kako su naveli, politike ucena.

Moguće carine i udar na turizam

Prema pisanju američkih medija, među proizvodima koji bi mogli da se nađu na udaru eventualnih američkih mera nalaze se špansko maslinovo ulje, vino, keramika i farmaceutski proizvodi.

Pominje se i mogućnost ograničavanja turističkih putovanja američkih građana u Španiju, što bi moglo da pogodi jednu od najvažnijih privrednih grana te zemlje.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da bi sprovođenje takvih mera bilo pravno i politički veoma komplikovano, jer trgovinska politika prema članicama Evropske unije ne može da se vodi isključivo bilateralno.