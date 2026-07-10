Snimak nepoznatog vojnog aviona, koji je navodno snimljen u blizini jako čuvane baze Zona 51, ponovo je pokrenuo diskusije među vojnim analitičarima i stručnjacima za avijaciju, piše specijalizovani vojni portal TWZ .

Mnogi veruju da bi mogao da prikazuje prototip američkog lovca Boing F-47 šeste generacije, koji se razvija u okviru programa Sledeće generacije vazdušne dominacije (NGAD).

Video je početkom juna objavio Jutjub kanal Project Fear, a posebnu pažnju je privukao zbog neobičnog izgleda letelice.

Prema TWZ, umesto očekivanog besrepog lovca sa delta krilima, avion ima izduženi nos, velika prednja kontrolna krila (kanarde) i snažno zakrivljena glavna krila. Ovaj dizajn je iznenadio neke stručnjake jer se značajno razlikuje od prethodnih koncepata koje su američko ratno vazduhoplovstvo i proizvođači prikazivali godinama.

"Ratna zona" je razgovarala sa Daroldom Kamingsom , veteranom avionskog inženjera koji je radio na razvoju YF-23 "Crna udovica", glavnog konkurenta budućem F-22 Raptoru. Prema njegovim rečima, izgled letelice sugeriše da su konstruktori morali da pronađu kompromis između niske radarske vidljivosti, velikog dometa i superiornih letnih sposobnosti.

Kamings ističe da svaki detalj dizajna, od položaja stajnog trapa do veličine kapsula sa oružjem, utiče na radarski potpis aviona. Cilj je projektovati avion tako da stvara što manji otpor vazduha pri nadzvučnim brzinama, a da istovremeno ostane što teže otkrivan neprijateljskim radarima.

Misterija krila iz Oblasti 51

Krila, koja prema dostupnim snimcima imaju izražen ugao nagore i moguće spuštene vrhove, privukla su posebnu pažnju. Ovaj izgled podsetio je stručnjake na Boingov eksperimentalni demonstrator "Ptica grabljivica", koji je takođe testiran u Oblasti 51 devedesetih godina prošlog veka.

Međutim, Kamings smatra da je važnija činjenica da avion verovatno nema klasične vertikalne stabilizatore repa. Njihovo uklanjanje značajno smanjuje radarski odraz, a stabilnost aviona može se nadoknaditi savremenim sistemima za upravljanje potiskom motora.

- Svaki spoj površina je potencijalni izvor radarskog odsjaja. Ako možete potpuno eliminisati repne površine, dobijate značajnu prednost u maskiranju - objasnio je.

Dizajniran za takozvano superkrstarenje?



Stručnjaci procenjuju da je novi avion prvenstveno dizajniran za dugotrajne nadzvučne letove, ili takozvano superkrstarenje, bez upotrebe dodatnih goriva. To je sposobnost po kojoj je F-22 poznat i smatra se jednim od ključnih zahteva za njegovog naslednika.

Američko ratno vazduhoplovstvo je prošle godine objavilo da bi F-47 trebalo da dostigne brzinu veću od 2 Maha i da ima borbeni radijus veći od 1.000 nautičkih milja, što bi ga učinilo lovcem sa najvećim dometom u istoriji američkog vazduhoplovstva.

Iako autentičnost snimka iz blizine Oblasti 51 nije zvanično potvrđena, preovlađujuće mišljenje među vojnim analitičarima je da je prikazani avion vrlo verovatno jedan od prototipova F-47 ili avion direktno povezan sa tajnim programom razvoja američkih borbenih aviona sledeće generacije.