Pevačica Ana Bekuta je sina Igora rodila je sa samo 17 godina, a zatim je morala da ga ostavi u Domu za nezbrinutu decu.

Ona je sa veliki bolom jednom prilikom govorila o bolnoj temi, navodeći kako sa veće distance gleda na sve, pa je objasnila kakve su je okolnosti zadesile tada.

- Posle strašnih unutrašnjih lomova, smestili smo Igora u dom. Veliki komad mog srca tada je otkinut i ta rana nikad neće zaceliti. Smatrali su me glupačom zato što "to" nisam na vreme ubila. Ili sakrila i ostavila u nekoj udaljenoj bolnici. Svakog vikenda putovala sam da zagrlim Igora, koji bi mi se smešio u krevecu, nepogrešivo me prepoznajući. Do sledeće subote u životu su me držali njegov puderasti miris u nozdrvama i otisak njegovih majušnih usana na vratu. Agonija je trajala nekoliko meseci, a onda je glas srca i razuma tu ptičicu vratio u krilo - rekla je Bekuta svojevremeno.

Odnosi su nikad bolji

Inače, sa sinom danas ima sjajan odnos, o čemu je takođe govorila.

- Odnos je sjajan, nema potrebe da se govori o nekim nesuglasicama kojih nema, ali razumem da narod mnogo što šta zanima i da postoje priče rekla - kazala - objasnila je Ana svojevremeno.

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