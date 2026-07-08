Britanski magazin The Spectator objavio je analizu u kojoj ocenjuje da se Nemačka suočava sa dubokim infrastrukturnim i ekonomskim problemima, upozoravajući da se stanje više ne može posmatrati kao niz izolovanih incidenata.

Autor teksta Henri Donovan navodi da se poslednjih nedelja nagomilalo više događaja koji, prema njegovoj oceni, ukazuju na ozbiljne slabosti najveće evropske ekonomije.

Kolaps železnice i problemi sa infrastrukturom

Jedan od primera dogodio se kada je gotovo čitava železnička mreža kompanije Deutsche Bahn bila privremeno zaustavljena zbog kvara na radio-sistemu koji omogućava komunikaciju između mašinovođa i signalnih centara.

Tokom nekoliko sati železnički saobraćaj širom zemlje bio je ozbiljno poremećen.

Istovremeno, projekat nove železničke stanice u Štutgartu, čija izgradnja traje više od dve decenije, prema aktuelnim procenama trebalo bi da bude završen tek 2031. godine, deset godina kasnije od prvobitnog plana.

Dodatni problem predstavlja i most preko Rajne na autoputu A565 kod Bona, koji je zatvoren zbog lošeg stanja konstrukcije.

Prema navodima autora, u Severnoj Rajni-Vestfaliji svaki treći most na autoputevima zahteva ozbiljnu sanaciju.

Pritisak i na automobilsku industriju

Analiza se osvrće i na stanje nemačke automobilske industrije.

Navodi se da Volkswagen planira ukidanje oko 100.000 od ukupno 600.000 radnih mesta širom sveta, dok se pojedine fabrike u Nemačkoj suočavaju sa smanjenjem obima proizvodnje.

Autor smatra da svi ovi događaji predstavljaju pokazatelj dubljih problema, a ne prolaznih poteškoća.

Kritika vlasti u Berlinu

U tekstu se navodi da je kancelar Fridrih Merc na vlast došao uz obećanje jačanja konkurentnosti nemačke privrede, ali da dosadašnje reforme, prema oceni autora, nisu donele očekivane rezultate.

Donovan ocenjuje da se posledice vide i na političkoj sceni, navodeći da raste podrška stranci Alternativa za Nemačku (AfD).

"Motor Evrope" pred velikim izazovima

Autor zaključuje da se država koja je decenijama bila simbol tehnološkog razvoja danas suočava sa ozbiljnim izazovima u održavanju osnovne infrastrukture.

Po njegovoj oceni, ukoliko politički vrh nastavi da ove probleme posmatra kao sporedne, nezadovoljstvo građana će nastaviti da raste.

Izvor: The Spectator