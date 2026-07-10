Bivši savetnik nekadašnje nemačke kancelarke Angele Merkel i penzionisani brigadni general Erih Vad upozorio je da bi eventualni rat sa Rusijom imao katastrofalne posledice po Nemačku.

Istovremeno je kritikovao političku retoriku koja, kako smatra, Evropu vodi ka opasnoj eskalaciji.

"Nemačka nije spremna za rat"

Vad ocenjuje da je Nemačka danas izuzetno ranjiva i da nije spremna za ozbiljan vojni sukob.

- Stanovništvo nema skloništa, a mi nemamo borbeno sposobnu vojsku. Ne možemo da garantujemo da bismo uopšte mogli bilo šta da preduzmemo u takvom scenariju, jer praktično niko ni ne zna kako bi trebalo postupati u takvoj situaciji - rekao je Vad.

On smatra da bi u slučaju velikog sukoba posledice po Nemačku bile izuzetno ozbiljne.

"Ratoborna retorika vodi u katastrofu"

Bivši general naglašava da nije pacifista i da ne odbacuje upotrebu vojske kada za to postoji opravdan razlog, ali upozorava da je trenutni kurs evropske politike izuzetno opasan.

- To više ne liči na 1914. godinu, kada su države kao u snu ulazile u sukob. Sada se to radi svesno. Čak je i jezik koji se koristi prema Rusima postao nehuman. Više ne mogu da slušam ratobornu retoriku političara - izjavio je Vad.

"Vojska mora da bude spremna"

Govoreći o Bundesveru, ocenio je da nemačke oružane snage trenutno nisu na nivou koji bi omogućio efikasnu odbranu zemlje.

- Naravno da vojska mora da bude borbeno sposobna, ali danas to nije slučaj i zato nešto mora da se menja. Međutim, ovu nepodnošljivu ratnu retoriku političara više ne mogu da trpim. Ni većina stanovništva to više ne želi - zaključio je bivši savetnik Angele Merkel.