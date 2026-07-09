Nemački naučnici objavili su da je zapadni deo Češke pogodio snažan zemljotres magnitude 5,5 stepeni po Rihteru, koji bi, ukoliko bi bio potvrđen, predstavljao najjači zabeleženi potres u istoriji te zemlje. Međutim, češki seizmolozi tvrde da takav zemljotres uopšte nije registrovan i navode da je najverovatnije došlo do greške u podacima.

Nemci prijavili snažan potres

Helmholcov centar za geonauke iz nemačkog Potsdama saopštio je da je oko 18 časova registrovao zemljotres magnitude 5,49 stepeni. Prema njihovim podacima, epicentar se nalazio na granici Srednjočeške i Plzenjske regije, u blizini mesta Strašice u okrugu Rokicani.

Nemački stručnjaci navode da je hipocentar bio na dubini od oko 10 kilometara i da je potres registrovalo pet seizmoloških stanica.

Češki seizmolozi: Nismo registrovali ništa

S druge strane, Geofizički institut Češke akademije nauka saopštio je da njihovi instrumenti nisu zabeležili nikakav zemljotres takve jačine.

Portparolka instituta Lucie Crippa izjavila je da na teritoriji Češke nije registrovan potres koji odgovara nemačkim podacima.

– Zaista nismo zabeležili ništa slično, tako da se na našoj teritoriji takav zemljotres nije dogodio. Najverovatnije je u pitanju pogrešno određena lokacija ili neka druga greška, ali za sada ne znamo kako je do toga došlo. Sutra ćemo zajedno sa kolegama iz Nemačke analizirati sve podatke – rekla je Crippa.

Ukoliko bi se nemački podaci pokazali tačnim, radilo bi se o najjačem zemljotresu ikada izmerenom u Češkoj.

Do sada je najsnažniji registrovani potres u toj zemlji iznosio 4,5 stepeni po Rihteru, a zabeležen je 1985. godine na zapadu Češke.

Za sada nije potvrđeno da je zemljotres zaista pogodio Češku. Dok nemački stručnjaci tvrde da su registrovali snažan potres, češki seizmolozi navode da njihovi sistemi nisu zabeležili ništa neuobičajeno. Očekuje se zajednička analiza podataka koja bi trebalo da razjasni zbog čega su objavljene potpuno različite informacije.

Izvor: TN.cz