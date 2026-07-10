Američka vojska je danas iznenada evakuisala svoje najnaprednije stelt borbene avione iz izraelske vazduhoplovne baze Ovda na jugu te zemlje.

Najmanje deset primeraka ovog neuhvatljivog tehnološkog čuda, koje predstavlja sam vrhunac američke moći i koje je bilo ključni štit tokom nedavnog rata sa Iranom, poletelo je ka Evropi.

Avioni su već uočeni i snimljeni na tlu Velike Britanije, što signalizira veliku promenu u strategiji Pentagona.

Detalji preleta: Od pustinje Izraela do britanskih pista

Ova operacija prebacivanja elitnih letelica izvedena je u strogoj koordinaciji, ali su je ubrzo razotkrili video-snimci vazduhoplovnih entuzijasta koji su preplavili društvene mreže.

Evo ključnih podataka o ovoj masovnoj vojnoj selidbi koji otkrivaju putanju i obim misije:

Polazna tačka operacije: Vazduhoplovna baza Ovda izraelskog vazduhoplovstva, locirana na samom jugu Izraela.

Glavna međustanica: Baza britanskog kraljevskog vazduhoplovstva Ferford (Fairford) u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Krajnje odredište: Sjedinjene Američke Države, gde se avioni vraćaju u svoje matične baze.

Broj i tip letelica: Najmanje 10 stelt lovaca F-22 Raptor – koji zvanično važe za najnaprednije borbene avione današnjice.

Povod prvobitnog slanja: Hitno i strateško raspoređivanje na Bliskom istoku neposredno pre izbijanja nedavnog rata sa Iranom.

Moć nevidljivog predatora: Zašto je ovaj avion toliko čuvan?

Lovac pete generacije koji je Amerika povukla sa prve linije bliskoistočnog fronta predstavlja oružje kakvo ne poseduje nijedna druga armija na svetu.

Avionom F-22 upravlja isključivo i striktno američko vazduhoplovstvo (USAF), a federalnim zakonom je zabranjena njegova prodaja čak i najbližim saveznicima poput Izraela ili Velike Britanije.

Ova letelica postiže neuporedivu brzinu, poseduje ekstremnu manevarsku sposobnost i stelt tehnologiju koja je čini praktično nevidljivom za neprijateljske radare u vazdušnoj borbi.

Snimci koji su objavljeni na platformi "Iks" jasno prikazuju ove moćne mašine kako jedna za drugom sleću na pistu britanske baze Ferford, gde će proći kroz neophodne tehničke provere i dopunu goriva pre nego što nastave prelet preko Atlantskog okeana nazad u Ameriku, potvrdio je Tajms of Izrael.