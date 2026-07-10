Demonstranti u Ljubljani su pozvali Sloveniju da napusti NATO, uvede sankcije SAD i Izraelu i preusmeri vojnu potrošnju na javne službe, na skupu koji je održan nakon novog vladinog obećanja o povećanju vojnih izdataka, prenose slovenački mediji.

Protest u četvrtak je organizovala studentska organizacija Iskra, koja se protivi većim vojnim rashodima i članstvu Slovenije u alijansi, prenosi STA.

„NATO je kroz svoju istoriju služio kao vojni instrument za potčinjavanje država“, rekla je predstavnica Iskre Tara Maslakovič okupljenima na skupu.

Govornici su takođe kritikovali slovenačku spoljnu politiku, posebno njene veze sa Izraelom, optužujući i prethodnu i sadašnju vladu da deklaracije solidarnosti sa Palestincima nisu pratile konkretnim akcijama.

Maslakovič je kritikovala planove za jačanje odnosa sa Izraelom i moguće otvaranje izraelske ambasade u Ljubljani.

Neposredno pre skupa, predsednik slovenačkog parlamenta Zoran Stevanović izjavio je da smatra da treba proveriti orijentaciju stanovništva ka članstvu u NATO-u.

On je predložio da se referendum o članstvu Slovenije u alijansi održi istovremeno sa jesenjim lokalnim izborima.

Protest u Ljubljani je usledio dan nakon što su lideri NATO-a na sastanku u Ankari ponovo potvrdili obavezu da će povećati potrošnju za bezbednost i odbranu na 5 odsto bruto domaćeg proizvoda do 2035. godine, pri čemu će 3,5 odsto biti namenjeno za osnovne potrebe odbrane i 1,5 odsto za šira ulaganja vezana za bezbednost, prenosi Tanjug.

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