Pronalazak tela prijavljen je Staničnom odeljenju policije Skelani juče, 9. jula, oko 14.50 časova.
Iz Policijske uprave Zvornik saopštili su da su policajci u prisustvu doktora mrtvozornika Doma zdravlja Srebrenica izvršili uviđaj, te utvrdili da se radi o M.T. iz Srbije.
O svemu je, kako dodaju iz policije, obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.
Tužilac je naložio dostavljanje izveštaja o preduzetim merama i radnjama. Više detalja za sada nije saopšteno.
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