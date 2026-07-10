Prema pisanju i24Newsa, kurdske milicije mesecima su pripremane za operaciju uz podršku SAD i Izraela, a planovi su uključivali sastanke sa kurdskim grupama, prebacivanje oružja i vojnu obuku.

Kako se navodi, borci su dobili naoružanje nedelju dana pre planiranog napada, ali je Vašington na kraju stavio veto na operaciju nakon pritiska turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana.

Neimenovani izraelski izvori tvrde da je američki potpredsednik Džej Di Vens otkrio detalje operacije Turskoj, nakon čega je Ankara odmah reagovala kako bi je zaustavila. Isti izvori nisu želeli da preciziraju kakva je eventualno bila uloga izraelske obaveštajne službe Mosad u pripremi operacije.

Turska godinama vodi borbu protiv kurdskih separatističkih grupa na svojoj teritoriji, kao i u Iraku i Siriji, pa bi eventualni kolaps centralne vlasti u Teheranu za Ankaru predstavljao dodatni bezbednosni izazov na jugoistočnoj granici.

The New York Times je u martu objavio da je turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan upozorio američkog državnog sekretara Marka Rubija da ne podrži kurdsku operaciju u Iranu.

CIA mesecima pružala vojnu podršku

CNN je ranije izvestio da je CIA mesecima pružala vojnu podršku kurdskim naoružanim grupama duž granice Irana i Iraka uoči zajedničkog američko-izraelskog napada na Iran krajem februara.

Rojters je takođe u martu objavio da je izraelska obaveštajna služba još godinu dana pre početka rata bila u kontaktu sa kurdskim milicijama raspoređenim na toj granici.