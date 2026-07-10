Vatromet i petarde za većinu kućnih ljubimaca predstavljaju veliki izvor stresa. Mnogi psi i mačke tada postaju uznemireni, kriju se ispod kreveta ili nameštaja, odbijaju hranu i panično reaguju na glasne detonacije.

Upravo zato jedan video koji kruži TikTokom izazvao je ogromnu pažnju, jer prikazuje prizor kakav se retko viđa.

Četiri mačke mirno posmatrale vatromet

Na snimku se vide četiri mačke koje potpuno opušteno sede i posmatraju vatromet na noćnom nebu.

Dok se eksplozije nižu jedna za drugom, nijedna od njih ne pokazuje znake straha ili nervoze. Naprotiv, deluju kao da uživaju u svetlosnom spektaklu.

Ipak, najveću pažnju privukao je riđi mačak koji je otišao korak dalje.

Reakcija riđeg mačka postala je hit

Dok su ostale mačke gledale vatromet, riđi mačak je odlučio da jednostavno – zadrema.

Usred glasnih detonacija sklupčao se i mirno zaspao, kao da se oko njega ne događa apsolutno ništa.

Upravo taj trenutak nasmejao je milione korisnika društvenih mreža, a video je za kratko vreme prikupio ogroman broj pregleda, lajkova i komentara.

Da li su riđe mačke zaista drugačije?

Posle objave snimka mnogi vlasnici mačaka počeli su da dele sopstvena iskustva.

Brojni korisnici napisali su da njihove riđe mačke gotovo nikada ne reaguju burno na vatromet, za razliku od drugih ljubimaca.

Jedan korisnik naveo je da njegov riđi mačak potpuno ignoriše petarde, dok se druga mačka u kući odmah sakrije čim čuje prvi prasak.

Drugi je napisao da je tokom godina imao nekoliko narandžastih mačaka i da nijedna nije pokazivala strah od vatrometa.

Šta kaže nauka?

Iako je priča o "posebnom karakteru" riđih mačaka postala svojevrstan internet fenomen, postoje i neka naučna objašnjenja zbog kojih se razlikuju od drugih.

Gen odgovoran za narandžastu boju krzna povezan je sa polom, zbog čega su riđe mačke mnogo češće mužjaci.

Pošto su mužjaci u proseku društveniji od ženki, pojedini stručnjaci smatraju da upravo to može doprineti njihovom opuštenijem ponašanju.

Pored toga, istraživanje objavljeno u časopisu Behaviour, koje prenosi Psychology Today, ukazuje da su narandžaste mačke u proseku fizički dominantnije i sklonije rizičnijem ponašanju. Pretpostavlja se da upravo zbog toga u nepoznatim situacijama pokazuju više samopouzdanja od pojedinih drugih mačaka.

Naravno, stručnjaci naglašavaju da svaka mačka ima svoj temperament i da boja krzna sama po sebi ne određuje ponašanje.

Jedno je, ipak, sigurno – riđi mačak koji je bezbrižno zaspao usred vatrometa osvojio je internet i još jednom pokazao zašto su upravo narandžaste mačke među najvećim zvezdama društvenih mreža.