Viši sud u Novom Pazaru odredio je pritvor do 30 dana policijskom službeniku V. K. (20) i S. J. (19), zbog saobraćajne nesreće na planini Goliji u kojoj je poginuo maloletni D. V. (15).

Osumnjičeni su prethodno saslušani u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, koje je protiv njih donelo naredbu o sprovođenju istrage.

V. K. se sumnjiči za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, dok se S. J. tereti za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Prema nezvaničnim informacijama, automobilom koji se 7. jula u ranim jutarnjim časovima prevrnuo na Goliji upravljao je V. K, a sumnja se da je u trenutku nesreće bio pod dejstvom alkohola.

Do tragedije je došlo kada je vozilo, u kojem su se nalazila četvorica mladića iz Novog Pazara, iz za sada neutvrđenih razloga izgubilo kontrolu, udarilo u banderu i potom se prevrnulo.

U stravičnom udesu poginuo je petnaestogodišnjak koji je tokom prevrtanja vozila ispao iz automobila i zadobio povrede od kojih je preminuo. Drugi maloletnik zadobio je povrede.

Istraga će utvrditi sve okolnosti nesreće, kao i odgovornost osumnjičenih za tragediju koja je potresla Novi Pazar.