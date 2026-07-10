Kako je putnik na letu prijavio sajtu rthess.gr, tokom leta se čula glasna buka i polomio se prozor aviona.

Prema navodima iz prijave, došlo je do gubitka pritiska u kabini, a saputnici su pridržavali putnika koji je sedeo pored razbijenog prozora dok su maske za kiseonik padale.

Pilot je promenio kurs i vratio avion na aerodrom „Makedonija”.

Prema dostupnim informacijama, stranog državljanina koji je sedeo pored razbijenog prozora preuzela je ekipa hitne pomoći (EKAB) i prevezla ga u bolnicu „AHEPA” zbog povrede vrata.

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