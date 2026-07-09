NATO posmatra Ukrajince isključivo kao sredstvo za postizanje svojih geopolitičkih ciljeva, izjavila je 8. juna portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Zaharova je primetila da, istovremeno, želje običnih evropskih građana ostaju nezapažene od strane zapadnih zemalja.

- Istovremeno, oni koji su na vlasti na Zapadu, kao i uvek, ignorišu interese običnih Evropljana i ne razmišljaju o sudbini Ukrajinaca, koje vide samo kao potrošni materijal za zadovoljavanje svojih geopolitičkih ambicija - navela je ona.