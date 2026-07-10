Severna Koreja usvojila je mere za jačanje nukelarnih kapaciteta "kvalitativno i količinski", nakon što je lider te zemlje Kim Džong Un pozvao na modernizaciju vojske, prenela je agencija KCNA.

Mere su usvojene tokom proširenog sastanka Centralne vojne komisije vladajuće Radničke partije, nakon čega je Kim rekao da bezbednost Severne Koreje i mir mogu biti garantovani samo izgradnjom moćne vojske sposobne da kontroliše sve pretnje.

Na sastanku su utvrđeni planovi za obnovu tehničke infrastrukture borbenih sistema, proširenje i jačanje nuklearnih snaga i standardizaciju, specijalizaciju i modernizaciju vojnih baza, navodi KCNA.

Pored toga, jedna od tema sastanka bilo je i proširenje uloge vojnoobaveštajne agencije Severne Koreje, s ciljem da poboljša kapacitete za izviđanje i prikupljanje obaveštajnih podataka.