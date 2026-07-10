Broj žrtava šumskog požara koji je u četvrtak popodne izbio u blizini Almerije, na jugu Španije, porastao je na 12 nakon što je pronađeno još šest tela, saopštile su lokalne vlasti.

„Broj poginulih u požaru u Los Galjardosu porastao je na 12, nakon što je potvrđeno još šest smrtnih slučajeva na pogođenom području”, navodi se u saopštenju regionalne vlade Andaluzije.

Prethodni zvanični podaci govorili su o šest žrtava u mestu Bedar, od kojih su neke pronađene u svojim automobilima.

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