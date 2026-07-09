Sirijske vlasti saopštile su da je uhapšena ćelija odgovorna za bombaške napade u Damasku, u kojima je povređeno 18 ljudi.



Eksplozije su se dogodile u blizini hotela u kojem je boravio Emanuel Makron. Sirijski ministar unutrašnjih poslova Anas Hatab izjavio je danas da je ćelija odgovorna za, kako je naveo, "terorističke" bombaške napade koji su u utorak izvedeni u Damasku uhapšena, javlja sirijska televizija.

Hatab je rekao da će vlasti, nakon završetka istrage, objaviti identitete članova te ćelije, njihove uloge i sve veze koje su imali, prenosi Rojters.

Dve bombe eksplodirale su u utorak u blizini hotela "Četiri godišnja doba" u Damasku u kojem je tokom boravka u Siriji odseo francuski predsednik Emanuel Makron, prvi šef države iz Evropske unije koji je posetio Siriju nakon svrgavanja bivšeg predsednika Bašara al Asada.

Francuski Mond je preneo, pozivajući se na bezbednosne izvore, da su eksplodirale dve bombe i da je jedna od njih bila postavljena u kantu za smeće, a druga u vozilo blizu hotela u kojem je odseo Makron.

U napadu je povređeno 18 osoba, dok predsednik Francuske Emanuel Makron nije povređen.