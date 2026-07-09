NATO priprema novu strategiju za zaštitu istočnog krila Alijanse, koja podrazumeva povezivanje senzora, satelita, izviđačkih dronova i sistema zasnovanih na veštačkoj inteligenciji u jedinstvenu mrežu za rano otkrivanje potencijalnih pretnji, prenosi nemački Bild, pozivajući se na poverljiva dokumenta.

Kako se navodi, projekat nosi naziv Eastern Flank Deterrence Initiative (EFDI) i predstavlja odgovor na bezbednosne izazove nakon proširenja NATO-a i ulaska Finske u Alijansu.

Nova strategija: otkriti pretnju pre nego što postane napad

Prema pisanju Bilda, NATO planira da od granice sa Rusijom napravi visokotehnološku odbrambenu zonu koja će koristiti veštačku inteligenciju za obradu podataka u realnom vremenu.

Navodi se da će sistem objediniti informacije sa radara, satelita, izviđačkih dronova i drugih senzora, kako bi vojni komandanti što brže dobili potpunu sliku situacije na terenu.

Ključni element projekta nosi naziv "Kill Web", odnosno mreža koja povezuje različite izviđačke i nadzorne sisteme.

Veštačka inteligencija u službi vojske

Kako prenosi Bild, podaci država članica biće objedinjeni u centralnom sistemu gde će ih analizirati algoritmi veštačke inteligencije.

Cilj je da se potencijalne pretnje otkriju što ranije i da komandanti dobiju više vremena za donošenje odluka.

Prema navodima lista, nova doktrina zasniva se na principu:

"Videti prvi."

"Doneti odluku prvi."

"Udariti prvi."

U tekstu se navodi da bi ovakav sistem mogao da omogući brzo otkrivanje vojnih kolona, nakon čega bi prikupljeni podaci bili upoređeni sa satelitskim i radarskim snimcima kako bi se odabrao način eventualnog odgovora.

Ako se navodi Bilda pokažu tačnim, NATO sve više ulaže u sisteme ranog upozoravanja i automatizovanu obradu podataka, pri čemu veštačka inteligencija postaje jedan od ključnih elemenata savremenog vojnog planiranja.

Od ulaska Finske u NATO, kopnena granica Alijanse sa Rusijom produžena je za oko 1.340 kilometara, zbog čega je sever Evrope postao jedno od ključnih područja bezbednosnog planiranja.

Izvor: Blick.ch