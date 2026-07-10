Prema zvaničnom kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO), isplata penzija za penzionere iz kategorije zaposleni počeće danas.

Naime, kako se precizira, isplata penzija za jun penzionerima iz kategorije zaposlenih bilo da penzije primaju preko tekućih računa, na kućne adrese ili na šalterima isporučnih pošta kreće 10. jula.

Prema poslednjim zvaničnim podacima Fonda PIO iz maja 2026. godine ukupan broj osiguranika iz kategorije zaposlenih je 1.419.795.

Od ovog broja starosnu penziju prima 943.661 osiguranika, invalidsku penziju 193.892 osiguranika i porodičnu penziju 282.242 korisnika.

Podestimo, više od 1,6 miliona penzionera u Srbiji obuhvaćeno je novim paketom pomoći. Za ovu namenu biće izdvojeno 377,2 miliona evra, dok ukupna vrednost paketa mera za građane iznosi oko 600 miliona evra. Detalje možete pročitati u našoj posebnoj vesti OVDE.